Τα πιο κομψά loafers που θα φορέσετε το φθινόπωρο

Τα loafers αποτελούν μια κατηγορία παπουτσιών απροσπέλαστη από επίκαιρες τάσεις. Είναι διαχρονικά και επιστρέφουν στο στιλ των μεταβατικών εποχών κάθε νέα σεζόν. Είναι, επίσης, τα πρώτα παπούτσια που φοράμε με την επιστροφή στο γραφείο μετά τις διακοπές, με την πρώτη φθινοπωρινή δροσιά. Το Old School ζευγάρι, μάλιστα, αναφέρεται και φέτος στα shoe trends της σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025 -26, όμως στην πραγματικότητα είναι τα σχέδιά του που ανανεώνονται. Άλλοτε minimal κι άλλοτε chuncky, άλλοτε φλατ άλλοτε με τακούνι ή τρακτερωτή σόλα, τα loafers έχουν κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των fashionistas και έχουν σταθερή παρουσία στην γκαρνταρόμπα μας.

Getty Images

Τα loafers που θα φορέσουμε το φθινόπωρο του 2025

Τα loafers έχουν μια μακρά και πλούσια ιστορία στη μόδα. Ξεκίνησαν ως παπούτσι για άνδρες και φορέθηκαν πολύ από τους φοιτητές των Ivy League πανεπιστημίων των Η.Π.Α. Από εκεί πέρασαν και στη γυναικεία γκαρνταρόμπα, ενώ στη δεκαετία των '50s έγιναν συνώνυμα του preppy στιλ που καλλιεργήθηκε στις αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις. Την ίδια δεκαετία, και χάρη στον Aldo Gucci, το loafer απέκτησε και τη σφραγίδα της πολυτέλειας χάρη στη δημιουργία του iconic "Ηorsebit" που φοριέται ακόμα και σήμερα.

Για το Φθινόπωρο 2025, βλέπουμε μία επιστροφή των σχεδίων στις ογκώδεις τρακτερωτές σόλες, όπως για παράδειγμα αυτή στα loafers που προτείνει η Coach, αλλά και στο χοντρό τακούνι με ζευγάρια όπως αυτά των συλλογών Tod's, Gucci και Church να ξεχωρίζουν. Βεβαίως, η γοητεία των μίνιμαλ loafers δεν υποχωρεί τόσο εύκολα και ζευγάρια όπως του Saint Laurent ή της Chloé αποπνέουν εκπληκτική κομψότητα.

Editor's choice