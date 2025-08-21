Follow us

Fashion Forward | 5 looks για το φθινόπωρο που υιοθετούν δημοφιλείς τάσεις

Υποδεχτείτε το φθινόπωρο υιοθετώντας στις εμφανίσεις σας τα δημοφιλή trends.

21-08-2025
Η επιστροφή από τις διακοπές μάς βάζει σε mood προετοιμασίας για το φθινόπωρο. Μέρος αυτής της προετοιμασίας αποτελούν και οι σημειώσεις για ενημερωμένο στιλ κι εμφανίσεις που υιοθετούν τις επίκαιρες τάσεις. Ειδικά για το φθινόπωρο, που το ντύσιμο μοιράζεται ανάμεσα σε καλοκαιρινά και φθινοπωρινά κομμάτια, η μόδα μας δίνει την ευκαιρία να ταιριάξουμε τάσεις των δυο σεζόν και να δημιουργήσουμε μοντέρνα μεταβατικά looks. 

Πώς θα υιοθετήσετε τις τάσεις του φθινοπώρου στα πρώτα looks μετά τις διακοπές

Η στιλιστική έμπνευση για το φθινόπωρο είναι μπροστά μας και ανάμεσα σε δημοφιλή trends που έχουν ξεχωρίσει οι content reators της μόδας συναντάμε τα κομμάτια με δαντέλα, τις μίντι φούστες σε pencil γραμμή, τα καρό πουκάμισα, τις σουέτ τσάντες, τα cropped παντελόνια, το καφέ - σοκολατί. Βεβαίως, οι προτάσεις της μόδας δεν περιορίζονται σ' αυτά μόνο, ωστόσο αυτή είναι η αρχή για να αρχίσετε να εμπλουτίζετε το φθινοπωρινό σας ντύσιμο. 

1.  Καρό 

Το καρό μοτίβο διεκδικεί φέτος το μερίδιο του στα trends της μόδας και τα καρό σε έντονα χρώμα μοιάζει να είναι αυτά που ξεχωρίζουν. Ένα καρό πουκάμισο φορεμένο με μια σουέτ δερμάτινη ή δερμάτινη φούστα είναι ένα σύνολο με απόλυτα φθινοπωρινό χαρακτήρα. 

2.  Δαντέλα 

Η δαντέλα έρχεται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη μόδα της σεζόν Φθινόπωρο-Χειμώνας 2025-26. Ξεχωρίζουν οι slip φούστες/φορέματα από σατέν και τελείωμα δαντέλας που συνδυάζονται με casual κομμάτια όπως τα ανάλαφρα αθλητικά τζάκετ. 

3.  Σοκολατί 

Για μία ακόμα χρονιά, το καφέ ,και η ειδικά η απόχρωση του σοκολατί, ξεχωρίσουν στα χρώματα που προτείνει η μόδα. Ένα σετ από πουκάμισο και σορτς σε καφέ σοκολατί θα γίνει η go-to επιλογή σας για το φθινόπωρο. 

4. Pencil φούστα 

Η pencil φούστα είναι ανάμεσα στα fashion trends της φετινής χρονιάς. Επιλέξτε τη δική σας και φορέστε τη με τα τζάκετ και τα σακάκια της συλλογής και κομψές γόβες. 

5. Cropped παντελόνια 

Τα cropped και κάπρι παντελόνια είναι απ' αυτά που έχουν αγαπήσει γι' αυτή τη σεζόν οι fashionistas και τα φοράνε με cropped σακάκια ή καμπαρντίνες. 

Style Guide For Fall | 5 ενημερωμένοι τρόποι για να φορέσετε το τζιν παντελόνι

