Style Guide For Fall | 5 ενημερωμένοι τρόποι για να φορέσετε το τζιν παντελόνι

Δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία κουβέντα παραπάνω για το πόσο σημαντική είναι η παρουσία των τζιν παντελονιών στο ντύσιμο μας. Κομμάτι πρακτικό κι ευέλικτο, άνετο και "παντός καιρού", το τζιν είναι κάτι παραπάνω από hero-piece, είναι η σταθερά στη σχέση μας με το καθημερινό στιλ. Το τζιν παντελόνι δεν περιμένει τις τάσεις για να μας πουν αν θα το φορέσουμε περισσότερο μία σεζόν: γιατί απλά, πάντα φοράμε τζιν. Αυτό που εξελίσσεται, ωστόσο, είναι η στιλιστική έμπνευση. Καινούργιοι, ανανεωμένοι τρόποι για να φορέσουμε τα τζιν παντελόνια έρχονται διαρκώς στο feed των υπολογιστών μας, κι εμείς τις μελετούμε για να πάρουμε ιδέες και να συγχρονίσουμε το δημοφιλές bottom με την επικαιρότητα της μόδας στις εμφανίσεις μας.

Μελετώντας το πρόσφατο street style από τις πρωτεύουσες της μόδας, όπως το Παρίσι και η Κοπεγχάγη, ανακαλύψαμε 5 updated looks με τζιν για να φέρετε στα δικά μέτρα αυτό το φθινόπωρο:

1. Με φούστα από δαντέλα

Στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης, τα τζιν φορέθηκαν συντροφιά με δαντελένιες φούστες ή slip φορέματα. Κι αυτό είναι ό,τι πιο fashion forward θα δοκιμάσετε φέτος.

2. Σε layering με νεγκλιζέ

Το layering είχε την τιμητική του στην Κοπεγχάγη, κι ένας δημοφιλής συνδυασμός με τζιν παντελόνι ήταν αυτός που το ήθελε φορεμένο με νεγκλιζέ φόρεμα και πουλόβερ ή τζάκετ από πάνω.

3. Με τζάκετ ή blazer με τονισμένους ώμους

Τα σακάκια / τζάκετ με τονισμένους ώμους και μέση είναι δημοφιλή στη μόδα της φετινής χρονιάς. Συνδυάστε τα με τα τζιν σας.

4. Με καμπαρντίνα πάνω από double denim

Το double denim look αποκτά ενδιαφέρον σε μία φθινοπωρινή εμφάνιση αν του προσθέσετε μία καμπαρντίνα ή τζάκετ σε φωτεινό χρώμα.

5. Dark denim

Το σκούρο ντένιμ είναι μία από τις τάσεις που συναντάμε στην κατηγορία "denim παντελόνια" για φέτος. Εσείς δημιουργήστε ένα stylish double denim look σε σκούρο μπλε και προσθέστε ένα ρετρό ζευγάρι sneakers.