Style Guide For Fall | 5 ενημερωμένοι τρόποι για να φορέσετε το τζιν παντελόνι

Η μόδα εξελίσσεται. Το ίδιο και οι τρόποι που θα φορέσουμε jeans αυτό το φθινόπωρο.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 20-08-2025
Christian Vierig/Getty Images/Ideal Image

Δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία κουβέντα παραπάνω για το πόσο σημαντική είναι η παρουσία των τζιν παντελονιών στο ντύσιμο μας. Κομμάτι πρακτικό κι ευέλικτο, άνετο και "παντός καιρού", το τζιν είναι κάτι παραπάνω από hero-piece, είναι η σταθερά στη σχέση μας με το καθημερινό στιλ. Το τζιν παντελόνι δεν περιμένει τις τάσεις για να μας πουν αν θα το φορέσουμε περισσότερο μία σεζόν: γιατί απλά, πάντα φοράμε τζιν. Αυτό που εξελίσσεται, ωστόσο, είναι η στιλιστική έμπνευση. Καινούργιοι, ανανεωμένοι τρόποι για να φορέσουμε τα τζιν παντελόνια έρχονται διαρκώς στο feed των υπολογιστών μας, κι εμείς τις μελετούμε για να πάρουμε ιδέες και να συγχρονίσουμε το δημοφιλές bottom με την επικαιρότητα της μόδας στις εμφανίσεις μας. 

Μελετώντας το πρόσφατο street style από τις πρωτεύουσες της μόδας, όπως το Παρίσι και η Κοπεγχάγη, ανακαλύψαμε 5 updated looks με τζιν για να φέρετε στα δικά μέτρα αυτό το φθινόπωρο: 

1. Με φούστα από δαντέλα 

Στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης, τα τζιν φορέθηκαν συντροφιά με δαντελένιες φούστες ή slip φορέματα. Κι αυτό είναι ό,τι πιο fashion forward θα δοκιμάσετε φέτος. 

Getty Images

2. Σε layering με νεγκλιζέ 

Το layering είχε την τιμητική του στην Κοπεγχάγη, κι ένας δημοφιλής συνδυασμός με τζιν παντελόνι ήταν αυτός που το ήθελε φορεμένο με νεγκλιζέ φόρεμα και πουλόβερ ή τζάκετ από πάνω. 

Jeans street style
Getty Images

3. Με τζάκετ ή blazer με τονισμένους ώμους 

Τα σακάκια / τζάκετ με τονισμένους ώμους και μέση είναι δημοφιλή στη μόδα της φετινής χρονιάς. Συνδυάστε τα με τα τζιν σας. 

jeans street style
Getty Images

4. Με καμπαρντίνα πάνω από double denim 

Το double denim look αποκτά ενδιαφέρον σε μία φθινοπωρινή εμφάνιση αν του προσθέσετε μία καμπαρντίνα ή τζάκετ σε φωτεινό χρώμα. 

jeans street style
Getty Images

5. Dark denim 

Το σκούρο ντένιμ είναι μία από τις τάσεις που συναντάμε στην κατηγορία "denim παντελόνια" για φέτος. Εσείς δημιουργήστε ένα stylish double denim look σε σκούρο μπλε και προσθέστε ένα ρετρό ζευγάρι sneakers. 

jeans street style
Getty Images

