Τα κομψά blazers στα οποία αξίζει να επενδύσετε για το φθινόπωρο

Τα blazers είναι πρωταγωνιστές στο φθινοπωρινό ντύσιμο.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 20-08-2025
Getty Images

Αν υπάρχει ένα πανωφόρι που φοράμε κατά κύριο λόγο στη διάρκεια των φθινοπωρινών μηνών, αυτό είναι το σακάκι. Το σακάκι αποτελεί hero-piece της γυναικείας γκαρνταρόμπας καθώς μπορεί να φορεθεί με ευελιξία και να προσφέρει μοναδική κομψότητα σε κάθε περίσταση. Από τα χαλαρά σε γραμμή σακάκια ως τα πιο αυστηρά και "δομημένα" blazers, κάθε σχέδιο έχει κάτι διαφορετικό να προσθέσει στις εμφανίσεις μας, γι' αυτό και στην ντουλάπα μας δεν κρέμεται ποτέ μόνο ένα κομμάτι αλλά πολλά. Ξεκινώντας, λοιπόν, τις αγορές μας για το φθινόπωρο, η σκέψη μας έτρεξε αμέσως στα κομψά blazers που θα φορέσουμε φέτος. 

Τα κομψά blazers στα οποία αξίζει να επενδύσετε για το φθινόπωρο
Getty Images

Blazers: Όσα ξεχωρίσαμε για το φθινόπωρο 

Αν μελετήσετε τις συλλογές για το Φθινόπωρο 2025, θα διαπιστώσετε ό,τι υπάρχουν κάποια σχέδια που επαναλαμβάνονται συχνά και άρα μπορούμε να τα θεωρήσουμε τάση. Για παράδειγμα, θα βρείτε αρκετά σχέδια σε καρό, που μας λένε ότι αυτό το διαχρονικό σακάκι έρχεται να διεκδικήσει μερίδιο στη μόδα της σεζόν, ενώ ξεχωρίζουν επίσης τα σακάκια με τονισμένους ώμους ή τονισμένη μέση. Στα χρώματα θα δείτε ότι κυριαρχούν οι αποχρώσεις του καφέ, του πράσινου- λαδί, του navy blue, ενώ ξεχωρίζουν επίσης σακάκια σε γκρι και μπεζ. 

Εμείς διαλέξαμε ένα καρό σακάκι με ελαφρώς τονισμένους ώμους από τη συλλογή της Chloé που υπόσχεται να φέρει μία φρεσκάδα στο κλασικό tailoring, αλλά κι ένα σακάκι plaid σε μπλε χρώμα από τη συλλογή LOLA που επίσης είναι μια φρέσκια πρόταση στο κλασικό σχέδιο. Ξεχωρίσαμε, επίσης, ένα καφέ πιε ντε πουλ σακάκι με λεπτή ζώνη στη μέση από τη συλλογή Marella, που συνδυάζεται υπέροχα με φούστες δημιουργώντας τη θηλυκή hourglass σιλουέτα, ενώ διαλέξαμε κι ένα εφαρμοστό σακάκι από τη συλλογή Victoria Beckham σε λαδί χρώμα που εκπέμπει μία σοφιστικέ κομψότητα. 

Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε το iconic "Olympia" τζάκετ της Max Mara που έρχεται σε ανάλαφρο ύφασμα και ανοιχτό χρώμα, που το κάνουν ιδανικό για την αρχή του φθινοπώρου, αλλά και το navy blazer του Gucci, επίσης από ελαφρύ ύφασμα, που θα λειτούργησε τέλεια στο μεταβατικό στιλ της πρώτης περιόδου. 

Editor's choice 

Σακάκι από βαμβακερό καμβά, Gucci.

Σακάκι "Olympia" από ελαστικό καμβά Max Mara, Max Mara boutique.

Καρό μάλλινο σακάκι, Chloé.

Σακάκι Marella, attica.

Σταυρωτό blazer Fendi, luisaworld.com.

Μονόπετο σακάκι, Victoria Beckham.

Σακάκι Maje, attica.

Σταυρωτό σακάκι από 100% μαλλί, Massimo Dutti.

Σακάκι plaid σε 100% super wool, LOLA.

Οversized σακάκι, Cos.

