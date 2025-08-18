Τα 6 τζιν παντελόνια που πρέπει να προσθέσετε στην φθινοπωρινή σας γκαρνταρόμπα

Τα τζιν παντελόνια επιστρέφουν δυναμικά στο everyday dressing με το που μπει το φθινόπωρο. Βασικό κομμάτι της φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας, τα τζιν δεν λογαριάζουν από τάσεις: είναι πάντα στη μόδα. Και στις επιλογές μας συχνά μετράει περισσότερο το ποια γραμμή ή σχέδιο μας βολεύει και μας κολακεύει περισσότερο. Όμως, σαν γνήσιες fashionistas είμαστε ανοιχτές στις προτάσεις της μόδας και θέλουμε να δούμε ποια τζιν παντελόνια θα φορεθούν περισσότερο το Φθινόπωρο 2025. Εξάλλου, αποκλείεται να μη βρούμε εκείνο που θα μας ταιριάξει και θα κάνουμε δικό μας βάζοντας την απαραίτητη νότα φρεσκάδας στο στιλ μας.

Στη μόδα της σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26, συναντάμε (ξανά) τις baggy σιλουέτες. Πέρυσι, είχαμε την τάση των barrel- legs, ενώ φέτος τα πολύ φαρδιά τζιν παντελόνια ανοίγουν την "ομπρέλα" τους και για άλλες γραμμές, όπως η balloon ή cocoon - όπως ονομάζει τη δική του ο Givenchy. Επίσης, χάρη στην επιρροή του boho στιλ βλέπουμε να ξεχωρίζει και η flared γραμμή, με τη μικρή "καμπάνα" στο τελείωμα του παντελονιού, η οποία έχει συνδεθεί με τη συγκεκριμένη αισθητική- προφανώς, o οίκος Chloé πρωτοστατεί στο στιλ αυτό, αλλά flared jeans συναντάμε επίσης στις πασαρέλες του Coperni, του Schiaparelli και του Balenciaga.

Μία μεγάλη τάση στα denim είναι το brown denim που έρχεται να μεταλαμπαδεύσει τη διακριτική πολυτέλεια του καφέ στο σκληρό ύφασμα του τζιν, και brands όπως η Bottega Veneta, στη συλλογή της οποίας εντοπίσαμε ένα τέτοιο τζιν, μας δείχνουν πώς γίνεται αυτό. Καφέ τζιν συναντάμε και στις φθινοπωρινές συλλογές των Coach, Louis Vuitton και Calvin Klein. To dark denim, ή αλλιώς το indigo, εκπέμπει τη δική του κομψότητα, ακόμα κι όταν αξιοποιείται σε πιο μποέμ looks, όπως αυτά στην πασαρέλα της Isabel Marant, ενώ γίνεται και η πρόταση των Chanel και Prada για τη σεζόν Φ/Χ 2025-26.

Τέλος, υπάρχουν και δυο προτάσεις - τάσεις της μόδας, που μας δυσκολεύουν λίγο να τις επιλέξουμε ως πιο τολμηρές: τα τζιν με σκισίματα ή/ και ξεφτισμένα στριφώματα, ενίοτε και με ξεθωριασμένα σημεία, επιστρέφουν στο στιλ όπως δηλώνουν οι προτάσεις των Versace και Dolce&Gabbana, ενώ τα τζιν με διακόσμηση από πούλιες, πέρλες, κρυστάλλους, κεντήματα (όπως αυτό με τις κεντημένες καρδιές που εντοπίσαμε στη συλλογή του Valentino Garavani) έκαναν την εμφάνισή τους στα catwalks των Stella McCartney, Versace, Dolce&Gabbana, Etro, Blumarine και Simona Rocha υπενθυμίζοντάς μας ότι αυτή τη χρονιά πρέπει να γίνουν πιο θαρραλέες με το στιλ μας.

1. Baggy γραμμές

Dominique Charriau/WireImage/Ideal Image Zimmermann

Key Piece

Cocoon τζιν Givenchy, luisaworld.com.

2. Brown denim

Getty Images Coach

Key Piece

Καφέ τζιν Bottega Veneta, luisaworld.com.

3. Flared jeans

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image Coperni

Key Piece

4. Distressed jeans

Getty Images Dolce&Gabbana

Key Piece

5. Dark denim

Peter White/Getty Images/Ideal Image Isabel Marant

Key Piece

Wide leg denim παντελόνι σκούρο μπλε Karl Lagerfeld, attica.

6. Embellished jeans

Estrop/Getty Images/Ideal Image Stella McCartney

Key Piece