Follow us

Search

Τα 6 τζιν παντελόνια που πρέπει να προσθέσετε στην φθινοπωρινή σας γκαρνταρόμπα

Τα τζιν παντελόνια που ακολουθούν τις νέες τάσεις της μόδας για το φθινόπωρο.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 18-08-2025
Peter White/Getty Images/Ideal Image

Τα τζιν παντελόνια επιστρέφουν δυναμικά στο everyday dressing με το που μπει το φθινόπωρο. Βασικό κομμάτι της φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας, τα τζιν δεν λογαριάζουν από τάσεις: είναι πάντα στη μόδα. Και στις επιλογές μας συχνά μετράει περισσότερο το ποια γραμμή ή σχέδιο μας βολεύει και μας κολακεύει περισσότερο. Όμως, σαν γνήσιες fashionistas είμαστε ανοιχτές στις προτάσεις της μόδας και θέλουμε να δούμε ποια τζιν παντελόνια θα φορεθούν περισσότερο το Φθινόπωρο 2025. Εξάλλου, αποκλείεται να μη βρούμε εκείνο που θα μας ταιριάξει και θα κάνουμε δικό μας βάζοντας την απαραίτητη νότα φρεσκάδας στο στιλ μας. 

Διαβάστε Επίσης

Τα 6 τζιν παντελόνια που πρέπει να προσθέσετε στην φθινοπωρινή σας γκαρνταρόμπα

Τα stylish denim κομμάτια που θα φορέσετε το φθινόπωρο

Στη μόδα της σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26, συναντάμε (ξανά) τις baggy σιλουέτες. Πέρυσι, είχαμε την τάση των barrel- legs, ενώ φέτος τα πολύ φαρδιά τζιν παντελόνια ανοίγουν την "ομπρέλα" τους και για άλλες γραμμές, όπως η balloon ή cocoon - όπως ονομάζει τη δική του ο Givenchy. Επίσης, χάρη στην επιρροή του boho στιλ βλέπουμε να ξεχωρίζει και η flared γραμμή, με τη μικρή "καμπάνα" στο τελείωμα του παντελονιού, η οποία έχει συνδεθεί με τη συγκεκριμένη αισθητική- προφανώς, o οίκος Chloé πρωτοστατεί στο στιλ αυτό, αλλά flared jeans συναντάμε επίσης στις πασαρέλες του Coperni, του Schiaparelli και του Balenciaga.

Μία μεγάλη τάση στα denim είναι το brown denim που έρχεται να μεταλαμπαδεύσει τη διακριτική πολυτέλεια του καφέ στο σκληρό ύφασμα του τζιν, και brands όπως η Bottega Veneta, στη συλλογή της οποίας εντοπίσαμε ένα τέτοιο τζιν, μας δείχνουν πώς γίνεται αυτό. Καφέ τζιν συναντάμε και στις φθινοπωρινές συλλογές των Coach, Louis Vuitton και Calvin Klein. To dark denim, ή αλλιώς το indigo, εκπέμπει τη δική του κομψότητα, ακόμα κι όταν αξιοποιείται σε πιο μποέμ looks, όπως αυτά στην πασαρέλα της Isabel Marant, ενώ γίνεται και η πρόταση των Chanel και Prada για τη σεζόν Φ/Χ 2025-26. 

Τέλος, υπάρχουν και δυο προτάσεις - τάσεις της μόδας, που μας δυσκολεύουν λίγο να τις επιλέξουμε ως πιο τολμηρές: τα τζιν με σκισίματα ή/ και ξεφτισμένα στριφώματα, ενίοτε και με ξεθωριασμένα σημεία, επιστρέφουν στο στιλ όπως δηλώνουν οι προτάσεις των Versace και Dolce&Gabbana, ενώ τα τζιν με διακόσμηση από πούλιες, πέρλες, κρυστάλλους, κεντήματα (όπως αυτό με τις κεντημένες καρδιές που εντοπίσαμε στη συλλογή του Valentino Garavani) έκαναν την εμφάνισή τους στα catwalks των Stella McCartney, Versace, Dolce&Gabbana, Etro, Blumarine και Simona Rocha υπενθυμίζοντάς μας ότι αυτή τη χρονιά πρέπει να γίνουν πιο θαρραλέες με το στιλ μας. 

1. Baggy γραμμές 

Zimmermann FW25-26
Dominique Charriau/WireImage/Ideal Image
Zimmermann

Key Piece 

Cocoon τζιν Givenchy, luisaworld.com.
Cocoon τζιν Givenchy, luisaworld.com.

2. Brown denim 

Coach FW25-26
Getty Images
Coach 

Key Piece 

Καφέ τζιν Bottega Veneta, luisaworld.com.
Καφέ τζιν Bottega Veneta, luisaworld.com.

3. Flared jeans 

Coperni FW25-26
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image
Coperni 

Key Piece 

Flared wide-leg τζιν, Chloé.
Flared wide-leg τζιν, Chloé.

4. Distressed jeans

Dolce&Gabbana FW25-26
Getty Images
Dolce&Gabbana

Key Piece 

Distressed τζιν, Dolce&Gabbana.
Distressed τζιν, Dolce&Gabbana.

5. Dark denim 

Isabel Marant FW25-26
Peter White/Getty Images/Ideal Image
Isabel Marant 

Key Piece 

Wide leg denim παντελόνι σκούρο μπλε Karl Lagerfeld, attica.
Wide leg denim παντελόνι σκούρο μπλε Karl Lagerfeld, attica.

6. Embellished jeans

Stella McCartney FW25-26
Estrop/Getty Images/Ideal Image
Stella McCartney

Key Piece 

Τζιν με διακόσμηση, Valentino Garavani.
Τζιν με διακόσμηση, Valentino Garavani.

Διαβάστε Επίσης

Φθινόπωρο 2025 | Η τάση στα χρώματα που υπόσχεται να ζωντανέψει τη μόδα

Tags

Latest

Μέθοδος 3-2-1 | Η νέα αθλητική πρόκληση που θα δοκιμάσετε μόλις επιστρέψετε από τις διακοπές για λεπτό και γυμνασμένο σώμα
WELLNESS

Μέθοδος 3-2-1 | Η νέα αθλητική πρόκληση που θα δοκιμάσετε μόλις επιστρέψετε από τις διακοπές για λεπτό και γυμνασμένο σώμα

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
4 κολακευτικά κουρέματα για σγουρά μαλλιά
ΜΑΛΛΙΑ

4 κολακευτικά κουρέματα για σγουρά μαλλιά

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Ο απίστευτος (και ρομαντικός) λόγος για τον οποίο ο πρίγκιπας Ρενιέ έδωσε στην Grace Kelly δύο δαχτυλίδια αρραβώνων
NEWS

Ο απίστευτος (και ρομαντικός) λόγος για τον οποίο ο πρίγκιπας Ρενιέ έδωσε στην Grace Kelly δύο δαχτυλίδια αρραβώνων

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Barbara Palvin | Αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας της μετά από μήνες αποχής από τα social media
NEWS

Barbara Palvin | Αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας της μετά από μήνες αποχής από τα social media

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τα mesh flats και οι κομψοί τρόποι για να τα φορέσετε τον Σεπτέμβριο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα mesh flats και οι κομψοί τρόποι για να τα φορέσετε τον Σεπτέμβριο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
H εκκεντρική πόζα της Marie Chantal με μπικίνι στην Κυανή Ακτή πριν από τον γάμο της αδελφής της, Pia
NEWS

H εκκεντρική πόζα της Marie Chantal με μπικίνι στην Κυανή Ακτή πριν από τον γάμο της αδελφής της, Pia

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Αντίο Adelaide Cottage | H Κate Μiddleton και ο πρίγκιπας William μετακομίζουν σε μια "φωλιά" αξίας 16 εκατομμυρίων λιρών
NEWS

Αντίο Adelaide Cottage | H Κate Μiddleton και ο πρίγκιπας William μετακομίζουν σε μια "φωλιά" αξίας 16 εκατομμυρίων λιρών

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
6 αποχρώσεις μανικιούρ που θα αναδείξουν το μαύρισμά σας αυτό το καλοκαίρι
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

6 αποχρώσεις μανικιούρ που θα αναδείξουν το μαύρισμά σας αυτό το καλοκαίρι

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Amanda Seyfried |Το γαλήνιο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη
LIFESTYLE & HOMES

Amanda Seyfried |Το γαλήνιο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη

Best of Network

Η Δούκισσα Νομικού στον δερματολόγο | Η θεραπεία προσώπου που κάνει το πρόσωπο της να λάμπει

Η Δούκισσα Νομικού στον δερματολόγο | Η θεραπεία προσώπου που κάνει το πρόσωπο της να λάμπει

Οι καλύτερες ταινίες της χρονιάς ως τώρα από τον Γιάννη Καντέα-Παπαδόπουλο

Οι καλύτερες ταινίες της χρονιάς ως τώρα από τον Γιάννη Καντέα-Παπαδόπουλο

&quot;Supermodel Snack&quot;: Αυτό το σνακ που όλοι δοκιμάζουν είναι viral – Δες τι περιέχει

"Supermodel Snack": Αυτό το σνακ που όλοι δοκιμάζουν είναι viral – Δες τι περιέχει

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Οδηγούμε την πιο ακραία Porsche με άδεια κυκλοφορίας, τη θηριώδη και μοναδική 963 RSP

Οδηγούμε την πιο ακραία Porsche με άδεια κυκλοφορίας, τη θηριώδη και μοναδική 963 RSP

Στην τελική ευθεία το πακέτο της ΔΕΘ - Τι περιλαμβάνει και ο ρόλος των αγορών

Στην τελική ευθεία το πακέτο της ΔΕΘ - Τι περιλαμβάνει και ο ρόλος των αγορών

Lamborghini: Ελληνικό όνομα για το νέο της hypercar

Lamborghini: Ελληνικό όνομα για το νέο της hypercar

Η Λένα Δροσάκη φόρεσε το καλοκαιρινό κοστούμι με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο

Η Λένα Δροσάκη φόρεσε το καλοκαιρινό κοστούμι με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς