Τα stylish denim κομμάτια που θα φορέσετε το φθινόπωρο

Τζιν παντελόνια, ντένιμ φούστες και τζάκετ που ξεχωρίζουν στις συλλογές Φθινόπωρο 2025.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 13-08-2025
Getty Images

Όταν σκεφτόμαστε το φθινόπωρο, τουλάχιστον στο τι θα φορέσουμε, στο νου μας έρχονται πρώτα τα denim κομμάτια. Τζιν παντελόνια, τζιν φούστες, ντένιμ τζάκετ και πουκάμισα είναι τα πρώτα που θα τραβήξουμε από τα πίσω ράφια της ντουλάπας, καθώς μας επιτρέπουν να κάνουμε εύκολους συνδυασμούς με τα κομμάτια της θερινής γκαρνταρόμπας. Ένα τζιν συνδυάζεται τέλεια μ' ένα tank top κι ένα blazer σε ημι-καλοκαιρινά looks, μια denim φούστα φοριέται υπέροχα με κοντομάνικα polos ή μπλούζες με βολάν, ενώ ένα denim τζάκετ ή ένα denim πουκάμισο αναλαμβάνουν συνήθως τον ρόλο του φθινοπωρινού πανωφοριού. Τα denim κομμάτια, επομένως, είναι αυτά στα οποία στρέφουμε την προσοχή μας για το πρώτο shopping του φθινοπώρου. 

Τα stylish denim items που θα φορέσουμε το φθινόπωρο  

Προφανώς και δεν μας ενδιαφέρει τόσο να βάλουμε ένα ακόμα κλασικό ντένιμ κομμάτι στη συλλογή μας. Θέλουμε οι επιλογές μας να έχουν μια επικαιρότητα και να αντανακλούν τις τάσεις για το Φθινόπωρο 2025, γι' αυτό και την προσοχή μας τράβηξε για αρχή το balloon παντελόνι από chambray της συλλογής Valentino Garavani, μιας και εκπροσωπεί μία γραμμή που θα φορεθεί πολύ τη νέα σεζόν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εμφάνιση στις συλλογές denim κομματιών σε καφέ αποχρώσεις, όπως αυτό που βρήκαμε στη συλλογή του AGOLDE, και κάτι μας λέει ότι το brown denim θα ξεχωρίσει το φετινό φθινόπωρο. Το συνδυάσαμε μ' ένα trapeze denim jacket από τη Loewe για ένα look που αποπνέει μοντέρνα αισθητική.  

Getty Images

Ένα αμάνικο ντένιμ μίντι φόρεμα με flared φούστα και διακοσμημένο γιακά από τη συλλογή της Max Mara, όπως κι ένα denim jacket με δέσιμο - κορδέλα στον γιακά από τη συλλογή Maje αποπνέουν κάτι το πολύ θηλυκό και ανταποκρίνονται άριστα στο ladylike στιλ, ενώ ένα denim πουκάμισο με σούρες από τον Alaïa ανανεώνει με σύγχρονη ματιά το κλασικό item. Επιλέξαμε να το συνδυάσουμε με μια ντένιμ φούστα με paperbag waist από τη συλλογή Essentiel Antwerp, που έρχεται στην καταπληκτική απόχρωση του μπορντό

Editor's choice 

Denim jacket Maje, attica.

Αμάνικο denim φόρεμα 'S Max Mara, Max Mara boutique.

Balloon denim παντελόνι Valentino Garavani, luisaworld.com.

Denim πουκάμισο με σούρες, Alaïa.

Μίντι denim φούστα σε μπορντό, Essentiel Antwerp.

Baggy jeans "Ayla, Citizens of Humanity.

Trapeze denim jacket Loewe, luisaworld.com

Ψηλόμεσο wide-leg τζιν "Ren", AGOLDE.

Μίντι φόρεμα από τζιν Self-Portrait, attica.

Black washed denim φούστα, GANNI.

