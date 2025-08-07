Τα 12 κομμάτια που πρέπει να βάλετε πρώτα στην γκαρνταρόμπα του φθινοπώρου

Η στιγμή που η εποχή θα αλλάξει από καλοκαίρι σε φθινόπωρο δεν απέχει πολύ και μπορεί οι περισσότερες να βρισκόμαστε κάπου διακοπές, αλλά με την επιστροφή έχουμε συνήθως τον νου μας να ανανεώσουμε την γκαρνταρόμπα μας. Η ανανέωση της γκαρνταρόμπας για το φθινόπωρο οφείλει να συνοδεύεται και από μια πρώτη γνώση των τάσεων της μόδας που θα μας απασχολήσουν τη νέα σεζόν, ώστε να κατευθύνουμε τις αγορές μας σε επίκαιρα κομμάτια. Για την ακρίβεια, και σ' αυτά, τα οποία σε συνδυασμό με τα staples του καθημερινού ντυσίματος θα διαμορφώσουν το στιλ μας για το Φθινόπωρο - Χειμώνα 2025-26. Εμείς, λοιπόν, κάναμε μία πρώτη έρευνα αγοράς και εστιάσαμε σε κομμάτια που εξυπηρετούν κάποια από τα επικείμενα fashion trends.

Τα 12 must κομμάτια για το φθινόπωρο του 2025

Ας ξεκινήσουμε από τα υφάσματα. Φέτος η μόδα δείχνει δαντέλα και βελούδο και στο ρεπορτάζ αγοράς μας συμπεριλάβαμε μία μάξι φούστα από δαντέλα και κεντήματα της Johanna Ortiz, που στα πρώτα κρύα μπορείτε να συνδυάσετε με πουλόβερ με δαντέλα από τη συλλογή Max Mara, ενώ ένα βελούδινο τζάκετ σε μια σκούρα σμαραγδί απόχρωση από τον Saint Laurent χάρη στο safari στιλ αλλά και το πολυτελές υλικό του, γίνεται ιδανικό τόσο για casual όσο και για evening περιστάσεις.

Συνεχίζουμε με τα μοτίβα. Φέτος το φθινόπωρο θα φορέσουμε καρό και πουά. Στη συλλογή Zara ανακαλύψαμε καρό πουκάμισο από ραμί και φούστα σε καρό που συνδυάζονται μεταξύ τους σ' ένα αναβαθμισμένο grunge look, ενώ στο brand DESTREE βρήκαμε ένα πολύ αριστοκρατικό πουά blazer που συνδυάζεται με μία pencil φούστα με κουμπιά από το Sandro. Σημειώστε ότι οι pencil φούστες είναι εξαιρετικά δημοφιλείς στις τάσεις της επόμενης σεζόν.

Από τις επιλογές μας δεν απουσιάζει ένα item σε plum μοβ χρώμα, μία απόχρωση που θα μας απασχολήσει το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Συγκεκριμένα, διαλέξαμε ένα μίντι φόρεμα με cape μανίκια από τη συλλογή Cos, ενώ επιμένοντας στον δρόμο των hot trends ξεχωρίσαμε επίσης ένα τζιν παντελόνι με κεντήματα και χάντρες από τον Valentino Garavani και ένα T-shirt με τύπωμα από την Bottega Veneta.

Τέλος, μην παραλείψετε να επενδύσετε σ' ένα ζευγάρι loafers, όπως αυτό από τη Miu Miu, μιας και το στιλ θα φορεθεί και φέτος το φθινόπωρο, ενώ αν είναι να επενδύσετε σε μία τσάντα, το snakeskin δέρμα όπως αυτό στη hobo bag του Jimmy Choo, θα σας βοηθήσει να υιοθετήσετε την updated εκδοχή του animal print trend.

Εditor's choice