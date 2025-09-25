Follow us

Flat Belly | Τέσσερα δραστικά προϊόντα που καταπολεμούν το πάχος στην κοιλιά

Οι αδυνατιστικές κρέμες που θα σας βοηθήσουν να απαλλαγείτε από το τοπικό πάχος στην κοιλιά.

HARPER'S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 25-09-2025
Getty Images

Το καλοκαίρι αποτελεί εκείνη την περίοδο του χρόνου που κάθε γυναίκα βάζει στην καθημερινότητά της πιο εμφατικά τη γυμναστική όπως και τα προϊόντα σύσφιξης και αδυνατίσματος, προς μια κατεύθυνση που συμβάλει στην καλύτερη εικόνα της σιλουέτας της. Όμως η φροντίδα αυτή για την απόκτηση του πολυπόθητου beach body δεν περιορίζεται στην πραγματικότητα στους τρεις μήνες του καλοκαιριού, αλλά συνεχίζει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, για ένα αποτέλεσμα που ενισχύει την αυτοπεποίθηση όπως και τη διάθεσή μας.

Υπό αυτήν την έννοια, η καλύτερη κίνηση που έχετε να κάνετε για το σώμα σας είναι να συνεχίσετε τη συστηματική του φροντίδα και τώρα που βρισκόμαστε στο φθινόπωρο (αλλά και όλη τη χρονιά), τόσο μέσα από το είδος γυμναστικής που σας ταιριάζει και που απολαμβάνετε στην καθημερινότητά σας, όσο και μέσα από την καθημερινή χρήση των κατάλληλων προϊόντων σύσφιξης και αδυνατίσματος.

Με την κοιλιά μας να είναι εκείνο το μέρος του σώματος όπου το τοπικό πάχος επιμένει περισσότερο και ίσως σας ενοχλεί, η καλύτερη κίνηση που έχετε να κάνετε δεν είναι άλλη από το να επιλέξετε μια κρέμα ή τζελ που δρουν στοχευμένα σε αυτήν την περιοχή. Γι' αυτό κι εμείς συγκεντρώσαμε ορισμένες προτάσεις που αξίζουν μια θέση στο boudoir σας και που θα χρησιμοποιείτε καθημερινά με ευχαρίστηση.

Beauty Editor's Choice

Firming Body Cream, Shiseido

Firming Body Cream, Shiseido

Η Firming Body Cream της Shiseido είναι μια κρέμα σώματος με πλούσια υφή, ειδικά σχεδιασμένη για να παρέχει στο δέρμα πλούσια ενυδάτωση, ελαστικότητα, απαλότητα, σύσφιξη και αναζωογόνηση. Ο συνδυασμός των θρεπτικών συστατικών στοιχείων, η ευχάριστη υφή και το διακριτικό άρωμα συμβάλλουν στην επίτευξη της βέλτιστης ενυδάτωσης και σύσφιξης. Το δέρμα αποκτά απαλή αίσθηση και σφριγηλότητα.
 

Masvelt Advanced Body Shaping Cream, Clarins

Masvelt Advanced Body Shaping Cream, Clarins

Η εμβληματική, εξαιρετικά αποτελεσματική κρέμα σώματος της Clarins που προσφέρει τριπλή αδυνατιστική, συσφικτική και σμιλευτική δράση. Καταπολεμά το επίμονο λίπος επιβραδύνοντας την κίνησή του προς τα λιποκύτταρα προκειμένου να περιορίσει την αποθήκευση νέου λίπους. Επίσης, προωθεί και επιταχύνει την απομάκρυνση του περιττού λίπους. Το εκχύλισμα αρκτικής ζύμωσης που χρησιμοποιείται στη σύνθεσή της διαθέτει στοχευμένες ιδιότητες κατά της αποθήκευσης λίπους, που δρουν με πολλούς συμπληρωματικούς μηχανισμούς. Σύνθεση με 96% φυσικά συστατικά.

Triple Effect Body Contouring Frosted Gel, Frezyderm (στα φαρμακεία)

Triple Effect Body Contouring Frosted Gel, Frezyderm (στα φαρμακεία)

Το Triple Effect Body Contouring Frosted Gel της Frezyderm συμβάλει στη μείωση της κυτταρίτιδας και του όγκου των λιποαποθηκών, προσφέροντας εντατικό αδυνάτισμα, σύσφιγξη και αναδιαμόρφωση των γραμμών σώματος σε μηρούς, γλουτούς, μπράτσα και κοιλιά. Διαθέτει μοναδική καινοτομία ενεργών συστατικών που μιμείται τα σωματομετρικά οφέλη της αερόβιας άσκησης: ο μυϊκός τόνος βελτιώνεται, η συσσώρευση λίπους μειώνεται, η μικροκυκλοφορία ενισχύεται και οι πόντοι μειώνονται. Η σύνθεσή της βασίζεται σε σύμπλοκο Καφεΐνης-Πυριτίου, φόρμουλα που διασφαλίζει σταθερότητα και maximum δράση του συστατικού και προσφέρει ρύθμιση του όγκου των λιποκυττάρων και βελτίωση της ελαστικότητας. Χάρη στην Τεχνολογία Fresh Frosted Gel αφήνει στο δέρμα αίσθηση νερού κατά την εφαρμογή με παρατεταμένη δροσιά και άνεση και απορροφάται άμεσα. 
 

Le Sculpteur, Sisley Paris

Le Sculpteur, Sisley Paris

Η Le Sculpteur της Sisley Paris συμβάλει στην περιποίηση σμίλευσης μέσα από μία καινοτόμα και αποκλειστική προσέγγιση, προερχόμενη από τη συνέργεια μεταξύ των εργαστηρίων της Sisley και του Πανεπιστημίου του Παρισιού. Η συνεργασία αυτή, καθιστά δυνατή την αναγνώριση μίας δράσης νέου είδους η οποία βοηθάει στον ανασχηματισμό στις καμπύλες και τη σιλουέτα. Μία διπλή δράση, ημέρας και νύχτας, ένα emulsion το οποίο προσαρμόζεται απόλυτα στο βιο-ρυθμό ώστε να λειτουργήσει στις επίμονες καμπύλες και να τις επαναφέρει προκειμένου να ανακτήσουν την ομορφιά τους τόσο οπτικά, όσο και στο άγγιγμα. Ο συνδυασμός από έλαιο Pink Berry, Καφεΐνη, Cedrol και εκχύλισμα λευκού Ginger, συμβάλλουν στον περιορισμό του υπερβάλλοντος όγκου. Οι μηροί σμιλεύονται, το δέρμα γίνεται πιο σφριγηλό και αποκτά τόνωση. Ο άνευ προηγουμένου συνδυασμός από εκχύλισμα Μανταρινιού, έλαιο Andiroba και Exopolysaccharide από Plankton, λειτουργεί περιορίζοντας την ανάγλυφη όψη. Η όψη φλοιού πορικαλιού, ελαχιστοποιείται και έπειτα από συστηματική εφαρμογή, το δέρμα γίνεται πιο λείο στην όψη. Οι δύο αυτές δράσεις σμίλευσης, λειτουργούν σε συνέργεια, για πλήρη και εξαιρετικά αποτελεσματική δράση. 

