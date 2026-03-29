Μακριά μαλλιά μετά τα 50 | Τα stylish κουρέματα που αξίζει να υιοθετήσετε

Τα κουρέματα που αναδεικνύουν τα μακριά μαλλιά σας μετά την ηλικία των 50.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 29-03-2026
Moritz Scholz/Getty Images/Ideal Image

Ένα πράγμα είναι σίγουρο: τα μακριά μαλλιά δεν έχουν ηλικία και το σύγχρονο στιλ των πιο κομψών γυναικών το αποδεικνύει. Τα πιο chic κουρέματα σήμερα δίνουν έμφαση στη φυσική κίνηση, τη μαλακή υφή και την αυτοπεποίθηση, κάνοντας τα μακριά μαλλιά μια από τις πιο εκλεπτυσμένες επιλογές για ώριμες γυναίκες, που έχουν περάσει τα 50. Αν θέλετε λοιπόν να ανανεώσετε το look σας χωρίς να αποχωριστείτε το μήκος σας, αυτά τα τρία κομψά κουρέματα χαρίζουν φρεσκάδα, σχήμα και διακριτική πολυτέλεια.

Μακρύ layered κούρεμα με σμιλεμένο σχήμα

Οι απαλοί, fading όγκοι με πληθωρικό μήκος, είναι το μυστικό για μαλλιά με κίνηση και νεανική αίσθηση. Αυτό το διαχρονικό κούρεμα αφαιρεί βάρος, διατηρώντας ταυτόχρονα το μήκος, χαρίζοντας φυσική ζωντάνια. Για ώριμες γυναίκες, τα layers, δηλαδή το φιλάρισμα, πλαισιώνουν υπέροχα το πρόσωπο και μαλακώνουν τα χαρακτηριστικά.

Γιατί σας ταιριάζει:

Δίνει σώμα και ελαφρότητα στα μακριά μαλλιά

Φωτίζει και μαλακώνει τα χαρακτηριστικά

Ταιριάζει σε ίσια, σπαστά και σγουρά μαλλιά

Αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο με balayage ή silver blending

Ζητήστε από τον/την κομμωτή/-τρια σας μακριά, ομοιόμορφα layers που ξεκινούν στο ύψος των ζυγωματικών ή του πηγουνιού.

Η μακριά κουπ με curtain bangs

Η curtain φράντζα είναι συνώνυμη με το σύγχρονο, γαλλικό chic και δείχνει υπέροχη συνδυασμένη με μακριά μαλλιά σε κάθε ηλικία. Προσθέτει μαλακό όγκο γύρω από τα μάτια και τα ζυγωματικά, ενώ το μήκος παραμένει θηλυκό και κομψό.

Γιατί σας ταιριάζει:

Προσφέρει μια "ανασηκωμένη", ανανεωμένη όψη

Δείχνει κομψή ακόμη και στις μέρες χωρίς styling

Πλαισιώνει τα μάτια χωρίς τη δέσμευση των κοντών αφελειών

Ταιριάζει υπέροχα με χαλαρές μπούκλες ή αέρινο brushing

Αν διστάζετε να κάνετε αφέλειες, οι curtain bangs είναι η πιο elegant και ασφαλής επιλογή.

Το sleek "power cut” με καθαρές, δομημένες άκρες

Για εσάς που αγαπάτε το μινιμαλιστικό και απόλυτα περιποιημένο look, ένα μακρύ, sleek κούρεμα με καθαρές άκρες προσφέρει μια αίσθηση πολυτέλειας υψηλής ραπτικής. Το ίσιο ή διακριτικά U-shaped τελείωμα δημιουργεί μια μοντέρνα, αρχιτεκτονική σιλουέτα που δεν βαραίνει τα μαλλιά.

Γιατί σας ταιριάζει:

Το blunt τελείωμα κάνει τα μαλλιά να δείχνουν πιο πλούσια

Προσδίδει sleek, σύγχρονη αισθητική

Κολακεύει τόσο τα φυσικά γκρίζα όσο και τα βαμμένα μαλλιά

Δείχνει εντυπωσιακό ίσιο, με soft waves ή με κλασικό blowout χτένισμα

Ένα διακριτικά δυναμικό κούρεμα που εκπέμπει αυτοπεποίθηση, χωρίς να θυσιάζει το μήκος.

