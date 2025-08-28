Lavender Dreams | 5 μεθυστικά αφρόλουτρα με λεβάντα για άμεση αίσθηση χαλάρωσης

Μπορεί το καλοκαίρι να αφεθήκαμε στις εξωτικές μυρωδιές της καρύδας, του ελαίου Monoi και της βανίλιας ως προς τις επιλογές μας στα αφρόλουτρα των διακοπών, ο Σεπτέμβριος ωστόσο μας καλεί να πραγματοποιήσουμε μια μικρή αλλαγή, επιλέγοντας ένα νέο άρωμα για το shower gel μας στο καλωσόρισμα της νέας σεζόν.

Με τις ανάγκες μας το φθινόπωρο να τοποθετούν τον ύπνο και την ουσιαστική χαλάρωση σε πρώτο πλάνο, οι νότες λεβάντας αποτελούν την τέλεια προσθήκη στο αφρόλουτρο που χρησιμοποιούμε πριν από το κλείσιμο της ημέρα μας. Κι αυτό μιας που βοηθούν ώστε να κατεβάσουμε παλμούς, χαρίζοντάς μας γρήγορο και ποιοτικό ύπνο που τόσο έχουμε ανάγκη με την επιστροφή στην καθημερινή μας ρουτίνα.

Εμείς επιλέξαμε μερικά από τα πολυτελή αφρόλουτρα που θα βρείτε στην αγορά, οι νότες λεβάντας οι οποίες περιέχουν θα αλλάξουν για τα καλά την ιεροτελεστία του μπάνιου σας πριν από τον ύπνο.

Beauty Editor's Choice