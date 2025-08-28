Lavender Dreams | 5 μεθυστικά αφρόλουτρα με λεβάντα για άμεση αίσθηση χαλάρωσης

Μπορεί το καλοκαίρι να αφεθήκαμε στις εξωτικές μυρωδιές της καρύδας, του ελαίου Monoi και της βανίλιας ως προς τις επιλογές μας στα αφρόλουτρα των διακοπών, ο Σεπτέμβριος ωστόσο μας καλεί να πραγματοποιήσουμε μια μικρή αλλαγή, επιλέγοντας ένα νέο άρωμα για το shower gel μας στο καλωσόρισμα της νέας σεζόν.
Με τις ανάγκες μας το φθινόπωρο να τοποθετούν τον ύπνο και την ουσιαστική χαλάρωση σε πρώτο πλάνο, οι νότες λεβάντας αποτελούν την τέλεια προσθήκη στο αφρόλουτρο που χρησιμοποιούμε πριν από το κλείσιμο της ημέρα μας. Κι αυτό μιας που βοηθούν ώστε να κατεβάσουμε παλμούς, χαρίζοντάς μας γρήγορο και ποιοτικό ύπνο που τόσο έχουμε ανάγκη με την επιστροφή στην καθημερινή μας ρουτίνα.
Εμείς επιλέξαμε μερικά από τα πολυτελή αφρόλουτρα που θα βρείτε στην αγορά, οι νότες λεβάντας οι οποίες περιέχουν θα αλλάξουν για τα καλά την ιεροτελεστία του μπάνιου σας πριν από τον ύπνο.
Beauty Editor's Choice
Relaxing Lavender Shower Gel, Korres (στα φαρμακεία)
Το Relaxing Lavender Shower Gel του Korres είναι ειδικά σχεδιασμένο με την τεχνολογία Aromadream και εμπλουτισμένο με ελληνικό εκχύλισμα λεβάντας. Καθαρίζει απαλά, βοηθά στη διατήρηση των επιπέδων ενυδάτωσης της επιδερμίδας και προσφέρει αίσθηση χαλάρωσης από την έντονη καθημερινότητα.
Sleep Relaxing Hair & Body Wash, The Body Shop
Το Sleep Relaxing Hair & Body Wash του Body Shop διαθέτει vegan σύνθεση με 95% συστατικά φυσικής προέλευσης και είναι εμπλουτισμένο με 100% φυσικά και βιοδιασπώμενα αιθέρια έλαια λεβάντας από την Γαλλία και βετιβέρ από την Μαδαγασκάρη. Περιέχει επίσης οργανικό ελαιόλαδο από την Ιταλία μέσω του προγράμματος Δίκαιο Εμπόριο με Κοινότητες. Για τον καθαρισμό του σώματος και των μαλλιών.
Caring Lavender Shower Gel, Apivita (στα φαρμακεία)
To Caring Lavender Shower Gel της Apivita περιέχει έναν συνδυασμό ήπιων επιφανειοδραστικών που προσφέρουν απαλό καθαρισμό, ενυδατική και προστατευτική δράση. Χωρίς SLES, με ελαφρώς όξινο pH ιδανικό για ευαίσθητες επιδερμίδες, αλλά και με Lauryl Olivate που καταπραΰνει το ευαίσθητο δέρμα, ανακουφίζοντάς το από συμπτώματα όπως τσούξιμο και κνησμός, ενισχύοντας την ελαστικότητα του. Με ελληνικά εκχυλίσματα λεβάντας και καλέντουλας, με εξαιρετική αντιφλεγμονώδη και καταπραϋντική δράση, όπως και ελληνικό θυμαρίσιο μέλι, ελληνικό ελαιόλαδο, λάδι αμυγδάλου και πανθενόλη (Προβιταμίνη Β5) που ενισχύουν τον υδρολιπιδικό φραγμό και βελτιώνουν τα επίπεδα υγρασίας της επιδερμίδας.
Lavender Shower Gel, L' Occitane
Το Lavender Shower Gel της L' Occitane είναι εμπλουτισμένο με αιθέριο έλαιο λεβάντας P.D.O. από την Haute Provence και καθαρίζει απαλά την επιδερμίδα αφήνοντάς την ευχάριστα αρωματισμένη. Η λεβάντα ήταν ένα από τα πρώτα λουλούδια που απόσταξε ο Olivier Baussan, ο ιδρυτής της εταιρείας, και είναι γνωστό στην Προβηγκία ως "μπλε χρυσός".
Lavande 31 Shower Gel, Le Labo (Atticadps.gr)
Το πολυτελές Lavande 31 Shower Gel της Le Labo είναι εμπλουτισμένο με ένα μείγμα από βιταμίνη B5 και αλόη, που ενυδατώνει και καταπραύνει την επιδερμίδα. Καθαρίζει το σώμα και το πνεύμα, χαρίζοντας άμεση χαλάρωση.