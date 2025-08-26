Follow us

Αυτά τα δύο αρώματα με νότες σταφυλιού γιορτάζουν το αγαπημένο φρούτο του αποκαλόκαιρου

Οι δροσερές αρωματικές δημιουργίες που θα λατρέψετε στο σβήσιμο του καλοκαιριού.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 26-08-2025
Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image

Μπορεί το καλοκαίρι οι πιο διαδεδομένες αρωματικές επιλογές να ορίζονται από νότες όπως αυτές της καρύδας, τη βανίλιας και του άνθους Tiare, το σβήσιμο ωστόσο του ομορφότερου μήνα του χρόνου μας βρίσκει να αναζητούμε μια εναλλακτική που ταιριάζει όσο λίγες στη μεταβατική αυτή περίοδο προς το φθινόπωρο. Ο λόγος για τα αρώματα με νότες από δροσερά σταφύλια, του αγαπημένου καρπού που ευδοκιμεί μέσα στο αποκαλόκαιρο και που δημιουργεί ξεχωριστές αρωματικές προτάσεις με niche χαρακτήρα.

Διαβάστε Επίσης

Με τη γλύκα να βρίσκεται στον πυρήνα τους, αλλά και μια φρεσκάδα που αναζωογονεί τις αισθήσεις και μας δίνει το απόλυτο boost για το ξεκίνημα της ημέρας, οι αρωματικές δημιουργίες με νότες σταφυλιών ακροβατούν ανάμεσα στον gourmand και fruity χαρακτήρα. Αυτός αναδεικνύεται μάλιστα στις θερμοκρασίες αυτού του διαστήματος που παραμένουν υψηλές, εκπέμποντας μια χαρακτηριστική αύρα που θα κάνει το άρωμά σας να μένει αξέχαστο στο πέρασμά σας.

Εμείς επιλέξαμε δύο αρώματα στα οποία το σταφύλι διαθέτει κεντρικό ρόλο στη σύνθεσή τους και που αξίζουν μια θέση στο boudoir σας.

Beauty Editor's Choice

Grape & Nectarine Body Water, Fresh Line

Grape & Nectarine Body Water, Fresh Line

Αναζωογονητικό και ζωηρό, το Grape & Nectarine Body Water της Fresh Line είναι εμπλουτισμένο με φυτικά εκχυλίσματα από σταφύλι και νεκταρίνι που προσφέρουν ενέργεια και φρεσκάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Eau de Parfum Ange des Vignes, Caudalie (στα φαρμακεία)

Eau de Parfum Ange des Vignes, Caudalie (στα φαρμακεία)

Aισθησιακό και ταυτόχρονα σπινθηροβόλο, το chypre άρωμα του Eau de Parfum Ange des Vignes της Caudalie αποκαλύπτει φρουτώδεις νότες από σταφύλι με γεύση κόκκινου raspberry, ελαφρές νότες νερολί και γοητευτικές νότες πατσουλί. 

