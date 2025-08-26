Αυτά τα δύο αρώματα με νότες σταφυλιού γιορτάζουν το αγαπημένο φρούτο του αποκαλόκαιρου

Μπορεί το καλοκαίρι οι πιο διαδεδομένες αρωματικές επιλογές να ορίζονται από νότες όπως αυτές της καρύδας, τη βανίλιας και του άνθους Tiare, το σβήσιμο ωστόσο του ομορφότερου μήνα του χρόνου μας βρίσκει να αναζητούμε μια εναλλακτική που ταιριάζει όσο λίγες στη μεταβατική αυτή περίοδο προς το φθινόπωρο. Ο λόγος για τα αρώματα με νότες από δροσερά σταφύλια, του αγαπημένου καρπού που ευδοκιμεί μέσα στο αποκαλόκαιρο και που δημιουργεί ξεχωριστές αρωματικές προτάσεις με niche χαρακτήρα.

Με τη γλύκα να βρίσκεται στον πυρήνα τους, αλλά και μια φρεσκάδα που αναζωογονεί τις αισθήσεις και μας δίνει το απόλυτο boost για το ξεκίνημα της ημέρας, οι αρωματικές δημιουργίες με νότες σταφυλιών ακροβατούν ανάμεσα στον gourmand και fruity χαρακτήρα. Αυτός αναδεικνύεται μάλιστα στις θερμοκρασίες αυτού του διαστήματος που παραμένουν υψηλές, εκπέμποντας μια χαρακτηριστική αύρα που θα κάνει το άρωμά σας να μένει αξέχαστο στο πέρασμά σας.

Εμείς επιλέξαμε δύο αρώματα στα οποία το σταφύλι διαθέτει κεντρικό ρόλο στη σύνθεσή τους και που αξίζουν μια θέση στο boudoir σας.

Beauty Editor's Choice