Follow us

Search

Το ολοκαίνουριο perfume mist που θα διατηρήσει την ατμόσφαιρα καλοκαιριού στις φθινοπωρινές σας εμφανίσεις

Ζεστή βανίλια, ροζ πιπέρι και κεχριμπαρένιος μόσχος ορίζουν τις νότες σε ένα body mist που θα φοράτε το αποκαλόκαιρο αλλά και τους φθινοπωρινούς μήνες.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 20-08-2025
Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image

Το καλοκαίρι φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του και είτε βρίσκεστε ακόμη σε διακοπές είτε έχετε επιστρέψει μόλις στο γραφείο, η μόνη σκέψη που κάνετε συνδέεται με την ευχή του να μπορούσε να κρατήσει λιγάκι ακόμη. Οι μικρές αποδράσεις τα Σαββατοκύριακα του φθινοπώρου, τα ρομαντικά dates για θερινό σινεμά στην πόλη και τα απογεύματα στο κατάφυτο μπαλκόνι ή τον κήπο είναι μια καλή πρόταση για να διατηρήσουμε το καλοκαιρινό vibe ζωντανό, με τον beauty κόσμο και συγκεκριμένα αυτόν της αρωματοποιίας να συμβάλει με τη σειρά του προς αυτήν την κατεύθυνση μέσα από ένα ολοκαίνουριο λανσάρισμα: ένα μεθυστικό perfume mist που θα φοράτε όλο το φθινόπωρο, για να σας θυμίζει τις καλοκαιρινές σας αναμνήσεις.

Διαβάστε Επίσης

Το ολοκαίνουριο perfume mist που θα διατηρήσει την ατμόσφαιρα καλοκαιριού στις φθινοπωρινές σας εμφανίσεις

Δροσερά και sophisticated | Τα ωραιότερα αρώματα με νότες σύκου

Ο λόγος για το perfume mist Sundays In Rio της Sol De Janeiro (που θα βρείτε στα Sephora), μια νέα δημιουργία του brand-φαινόμενο πίσω από mists όπως τα Cheirosa '62 και '71 που απολαμβάνουν εκρηκτική δημοφιλία εδώ και περισσότερα από πέντε χρόνια μετά το λανσάρισμά τους. Γιορτάζοντας την ανεξάντλητη ενέργεια μιας βραζιλιάνικης Κυριακής, το νέο αυτό σαγηνευτικό και ζωντανό άρωμα παρατείνει τη θετική αύρα χάρη στις νότες ζεστής βανίλιας, ροζ πιπεριού και κεχριμπαρένιου μόσχου που ορίζουν τη σύνθεσή του, κάνοντάς το την ιδανική πρόταση για το αποκαλόκαιρο και τους πρώτους μήνες του φθινοπώρου.

Διαβάστε Επίσης

9 καλοκαιρινά αρώματα που μυρίζουν σαν αντηλιακό

Με έναν χαρακτήρα που μπλέκει τις soft spicy, powdery, musky και γλυκές νότες, το συγκεκριμένο perfume mist συνδυάζεται μοναδικά με ένα body butter με βανιλένιες νότες, σε ένα layering που θα θα κάνει τους πάντες να σας ρωτούν τι φοράτε. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον αρωματισμό των μαλλιών σας, ταξιδεύοντάς σας νοητά σε τροπικά μέρη κάθε φορά που αναπολείτε το καλοκαίρι.

Το perfume mist Sundays In Rio της Sol De Janeiro

media_swatch
Courtesy of Sol De Janeiro
Tags

Latest

Post-Vacay Hair | 5 σωτήρια tips για να επαναφέρετε την ενυδάτωση στα μαλλιά σας μετά τις διακοπές
ΜΑΛΛΙΑ

Post-Vacay Hair | 5 σωτήρια tips για να επαναφέρετε την ενυδάτωση στα μαλλιά σας μετά τις διακοπές

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Style Guide For Fall | 5 ενημερωμένοι τρόποι για να φορέσετε το τζιν παντελόνι
STREET STYLE

Style Guide For Fall | 5 ενημερωμένοι τρόποι για να φορέσετε το τζιν παντελόνι

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Το ολοκαίνουριο perfume mist που θα διατηρήσει την ατμόσφαιρα καλοκαιριού στις φθινοπωρινές σας εμφανίσεις
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Το ολοκαίνουριο perfume mist που θα διατηρήσει την ατμόσφαιρα καλοκαιριού στις φθινοπωρινές σας εμφανίσεις

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Βασίλισσα Mary | Όλοι σχολιάζουν ότι εμπνεύστηκε για τη νέα της δήλωση από την Kate Middleton
NEWS

Βασίλισσα Mary | Όλοι σχολιάζουν ότι εμπνεύστηκε για τη νέα της δήλωση από την Kate Middleton

Ο John Stamos μιλά για το πώς φαίνεται ακόμα νέος στα 60 του
NEWS

Ο John Stamos μιλά για το πώς φαίνεται ακόμα νέος στα 60 του

Το όνειρο ζωής της Madonna γίνεται πραγματικότητα στα γενέθλια ορόσημο
NEWS

Το όνειρο ζωής της Madonna γίνεται πραγματικότητα στα γενέθλια ορόσημο

Τα ρετρό σερβίτσια που επιστρέφουν στη μόδα και θα λατρέψει η γιαγιά σας
LIFESTYLE & HOMES

Τα ρετρό σερβίτσια που επιστρέφουν στη μόδα και θα λατρέψει η γιαγιά σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Οι σολίστ του Barcelona Flamenco Ballet για πρώτη φορά στην Ελλάδα
ENTERTAINMENT

Οι σολίστ του Barcelona Flamenco Ballet για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Οι νέες γκαλερί που ανανεώνουν την εικαστική σκηνή της Αθήνας
ENTERTAINMENT

Οι νέες γκαλερί που ανανεώνουν την εικαστική σκηνή της Αθήνας

Best of Network

Οι Ευρωπαίοι δεν πιστεύουν ότι ο Πούτιν θέλει ειρήνη, αλλά θέλουν να τον εκθέσουν στα μάτια του Τραμπ

Οι Ευρωπαίοι δεν πιστεύουν ότι ο Πούτιν θέλει ειρήνη, αλλά θέλουν να τον εκθέσουν στα μάτια του Τραμπ

Citi: Οι επιπτώσεις για τις ευρωπαϊκές μετοχές από πιθανή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία - Οι 30 τίτλοι που θα &quot;τρέξουν&quot;, οι αγορές που θα ξεχωρίσουν

Citi: Οι επιπτώσεις για τις ευρωπαϊκές μετοχές από πιθανή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία - Οι 30 τίτλοι που θα "τρέξουν", οι αγορές που θα ξεχωρίσουν

Summer must-haves | Τα διαχρονικά items που θα ανανεώσουν την γκαρνταρόμπα σου

Summer must-haves | Τα διαχρονικά items που θα ανανεώσουν την γκαρνταρόμπα σου

Και μετά το υαλουρονικό τι; Η μαγική ανακάλυψη που θα σώσει το δέρμα σου

Και μετά το υαλουρονικό τι; Η μαγική ανακάλυψη που θα σώσει το δέρμα σου

7 συνδυασμοί για να προσθέσεις τουλάχιστον 15 γρ πρωτεΐνης στις σαλάτες

7 συνδυασμοί για να προσθέσεις τουλάχιστον 15 γρ πρωτεΐνης στις σαλάτες

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Copenhagen Fashion Week | Αυτή είναι η πιο δημοφιλής απόχρωση μαλλιών σύμφωνα με τον fashionable θεσμό

Copenhagen Fashion Week | Αυτή είναι η πιο δημοφιλής απόχρωση μαλλιών σύμφωνα με τον fashionable θεσμό

Hung Vanngo Beauty | Το μυστικό πίσω από τα πιο iconic celebrity looks μόλις έγινε δικό σου

Hung Vanngo Beauty | Το μυστικό πίσω από τα πιο iconic celebrity looks μόλις έγινε δικό σου

Αφράτο κέικ-φωλιά με πορτοκαλένια κρέμα- Το πιο καλοκαιρινό κέικ

Αφράτο κέικ-φωλιά με πορτοκαλένια κρέμα- Το πιο καλοκαιρινό κέικ