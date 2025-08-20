Το ολοκαίνουριο perfume mist που θα διατηρήσει την ατμόσφαιρα καλοκαιριού στις φθινοπωρινές σας εμφανίσεις

Το καλοκαίρι φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του και είτε βρίσκεστε ακόμη σε διακοπές είτε έχετε επιστρέψει μόλις στο γραφείο, η μόνη σκέψη που κάνετε συνδέεται με την ευχή του να μπορούσε να κρατήσει λιγάκι ακόμη. Οι μικρές αποδράσεις τα Σαββατοκύριακα του φθινοπώρου, τα ρομαντικά dates για θερινό σινεμά στην πόλη και τα απογεύματα στο κατάφυτο μπαλκόνι ή τον κήπο είναι μια καλή πρόταση για να διατηρήσουμε το καλοκαιρινό vibe ζωντανό, με τον beauty κόσμο και συγκεκριμένα αυτόν της αρωματοποιίας να συμβάλει με τη σειρά του προς αυτήν την κατεύθυνση μέσα από ένα ολοκαίνουριο λανσάρισμα: ένα μεθυστικό perfume mist που θα φοράτε όλο το φθινόπωρο, για να σας θυμίζει τις καλοκαιρινές σας αναμνήσεις.

Ο λόγος για το perfume mist Sundays In Rio της Sol De Janeiro (που θα βρείτε στα Sephora), μια νέα δημιουργία του brand-φαινόμενο πίσω από mists όπως τα Cheirosa '62 και '71 που απολαμβάνουν εκρηκτική δημοφιλία εδώ και περισσότερα από πέντε χρόνια μετά το λανσάρισμά τους. Γιορτάζοντας την ανεξάντλητη ενέργεια μιας βραζιλιάνικης Κυριακής, το νέο αυτό σαγηνευτικό και ζωντανό άρωμα παρατείνει τη θετική αύρα χάρη στις νότες ζεστής βανίλιας, ροζ πιπεριού και κεχριμπαρένιου μόσχου που ορίζουν τη σύνθεσή του, κάνοντάς το την ιδανική πρόταση για το αποκαλόκαιρο και τους πρώτους μήνες του φθινοπώρου.

Με έναν χαρακτήρα που μπλέκει τις soft spicy, powdery, musky και γλυκές νότες, το συγκεκριμένο perfume mist συνδυάζεται μοναδικά με ένα body butter με βανιλένιες νότες, σε ένα layering που θα θα κάνει τους πάντες να σας ρωτούν τι φοράτε. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον αρωματισμό των μαλλιών σας, ταξιδεύοντάς σας νοητά σε τροπικά μέρη κάθε φορά που αναπολείτε το καλοκαίρι.

Το perfume mist Sundays In Rio της Sol De Janeiro