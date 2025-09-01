Kate Middleton | Η γαλλική λέξη που χρησιμοποιεί ως υποκοριστικό για την κόρη της, πριγκίπισσα Charlotte

Η Kate Middleton έχει αποδείξει ότι είναι μία υποδειγματική μητέρα που φροντίζει τα παιδιά της, ακόμα και σε δύσκολες στιγμές για την ίδια, όπως το διάστημα που έδινε τη δική της μάχη απέναντι σε μία άγνωστη μέχρι σήμερα μορφή καρκίνου. Τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας ακολουθούν αυστηρά πρωτόκολλα δημοσίως, αλλά ιδιωτικά δείχνουν την πιο ανθρώπινη πλευρά τους. Charlotte. Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο Chelsea Flower Show το 2019, ο διάδοχος του θρόνου αποκάλυψε μια γλυκιά λεπτομέρεια για την κόρη του.

Ενώ περπατούσαν στον κήπο "Back to Nature Garden", που σχεδίασε η Kate Middleton, ο William εξέπληξε τους πάντες με έναν ιδιότυπο τρόπο να αποκαλεί τη Charlotte. Αντί να χρησιμοποιήσει το όνομά της, την αποκάλεσε "Mignonette". Σύμφωνα με τη Mirror, αυτή η γαλλική λέξη σημαίνει "μικρή, γλυκιά και ντελικάτη" ή "αξιολάτρευτη". Αυτή η στιγμή επέτρεψε στους βασιλικούς οπαδούς να δουν μια πιο κοντινή πλευρά του πρίγκιπα.

Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο παρατσούκλι που χρησιμοποιεί η οικογένεια. Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στη Βόρεια Ιρλανδία, η Kate Middleton αποκάλυψε ένα άλλο υποκοριστικό για την κόρη της. Ενώ μιλούσε στο πλήθος, ανέφερε ότι την αποκαλεί επίσης "Lottie". Αυτό το υποκοριστικό, συνηθισμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο, δείχνει τη στοργή με την οποία αντιμετωπίζουν η μία την άλλη στο σπίτι.