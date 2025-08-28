Follow us

Πρίγκιπας William - Kate Middleton | Γιατί δεν θα μετακομίσουν στο Παλάτι του Buckingham όταν γίνουν βασιλιάς και βασίλισσα;

Η απόφαση του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
28-08-2025
Getty Images

Όπως είθισται, όταν ένα πρόσωπο αναλαμβάνει τη θέση του μονάρχη στην Αγγλία μετακομίζει στο Παλάτι στο Buckingham μαζί με την οικογένειά του, προκειμένου να ξεκινήσουν μαζί ένα νέο κεφαλαίο στη ζωή και την ιστορία της χώρας. Φαίνεται, όμως, ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί με τον πρίγκιπα William και την Kate Middleton.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας δεν πρόκειται να μετακομίσει στο Παλάτι του Buckingham όταν γίνει βασιλιάς, σύμφωνα με μία βιογράφο της βασιλικής οικογένειας. Αντ' αυτού, ο πρίγκιπας William, σχεδιάζει να μείνει στο δικό του σπίτι, όπως και ο πατέρας του, ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος διατηρεί το Clarence House ως κατοικία του στο Λονδίνο από την ανάρρησή του στο θρόνο το 2022. 

Kate Middleton | Πιο ξανθιά από ποτέ, στην πιο τολμηρή αλλαγή στα μαλλιά της

Ούτως ή άλλως, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας είναι έτοιμοι να μετακομίσουν στο "μόνιμο σπίτι" τους, το Forest Lodge, στο Windsor Great Park, αργότερα φέτος, σε μικρή απόσταση με το αυτοκίνητο από την τρέχουσα κατοικία τους, το Adelaide Cottage. Διαθέτουν επίσης το Anmer Hall, το σπίτι τους με δέκα υπνοδωμάτια στο Sandringham Estate στο Norfolk, καθώς και έναν χώρο στο Kensington Palace για επίσημες δεξιώσεις.

 "Ο William δεν είχε ποτέ την πρόθεση να μετακομίσει στο Buckingham Palace. Δεν το επιθυμεί, άρα και δεν θα γίνει", δηλώνει η Ingrid Seward, βιογράφος της βασιλικής οικογένειας στο βρετανικό HELLO!

"Ποτέ δεν του άρεσε ιδιαίτερα και πιθανότατα δεν έχει περάσει πολύ χρόνο εκεί. Η βασίλισσα και ο πρίγκιπας Φίλιππος ήταν συντετριμμένοι όταν έπρεπε να μετακομίσουν από το Clarence House. Ο Winston Churchill τους είπε ότι η βασίλισσα έπρεπε να ζει σε ένα παλάτι. Αλλά αυτό ήταν τότε, και τώρα είναι τώρα. Ίσως το Παλάτι του Buckingham να ανοίξει για το κοινό όλο το χρόνο, αντί μόνο το καλοκαίρι, και να χρησιμοποιούν το κάστρο του Windsor για δεξιώσεις", συμπλήρωσε. 

Οι δραστηριότητες που έκαναν μαζί ο πρίγκιπας Harry και η Kate Middleton


 

