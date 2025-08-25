Kate Middleton | Πιο ξανθιά από ποτέ, στην πιο τολμηρή αλλαγή στα μαλλιά της

Μια εντυπωσιακή αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της πραγματοποίησε στο σβήσιμο του καλοκαιριού η Kate Middleton, με τους θαυμαστές της παγκοσμίως να κάνουν λόγο για το πιο bold χρώμα που η ίδια έχει επιλέξει μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίστηκε με ένα ζεστό ξανθό διατηρώντας το signature κούρεμά της, μια επιλογή που σίγουρα θα συζητηθεί και ίσως σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το ισχυρό μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Τα αποκαλυπτήρια του νέου χρώματος στα μαλλιά της Kate Middleton έγιναν όταν η ίδια εμφανίστηκε στη θέση του συνοδηγού του οικογενειακού Range Rover, συνοδευόμενη από τον πρίγκιπα William και τα τρία τους παιδιά, George, Charlotte και Louis. Όλοι μαζί κατευθύνονταν σε λειτουργία στην εκκλησία Crathie Kirk στη Σκωτία, στις 24 Αυγούστου.

Jeff J Mitchell/Getty Images/Ideal Image

Η 43χρονη πραγματοποίησε τη μεγάλη αυτή αλλαγή στα μαλλιά της σε μία περίοδο που και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας πειραματίζονται εξίσου με την εμφάνισή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι και η πριγκίπισσα Anne εμφανίστηκε πρόσφατα με διαφορετικά μαλλιά, σπάζοντας την παράδοση 50 ετών του signature look της με ένα κομψό σινιόν.

Hoda Davaine/Getty Images/Ideal Image

Όλα δείχνουν ότι βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου πειραματίζεται πια πιο ελεύθερα με το στιλ της, με κομψές και σύγχρονες επιλογές που χαρίζουν έμπνευση.



