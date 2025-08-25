Follow us

Kate Middleton | Πιο ξανθιά από ποτέ, στην πιο τολμηρή αλλαγή στα μαλλιά της

Η μεγάλη αλλαγή που πραγματοποίησε η Kate Middleton στα μαλλιά της την θέλει πιο ξανθιά από ποτέ.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 25-08-2025
Getty Images

Μια εντυπωσιακή αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της πραγματοποίησε στο σβήσιμο του καλοκαιριού η Kate Middleton, με τους θαυμαστές της παγκοσμίως να κάνουν λόγο για το πιο bold χρώμα που η ίδια έχει επιλέξει μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίστηκε με ένα ζεστό ξανθό διατηρώντας το signature κούρεμά της, μια επιλογή που σίγουρα θα συζητηθεί και ίσως σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το ισχυρό μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Kate Middleton | Το αγαπημένο της αξεσουάρ μαλλιών που αναβαθμίζει όλα τα hairlooks της καθημερινότητας

Τα αποκαλυπτήρια του νέου χρώματος στα μαλλιά της Kate Middleton έγιναν όταν η ίδια εμφανίστηκε στη θέση του συνοδηγού του οικογενειακού Range Rover, συνοδευόμενη από τον πρίγκιπα William και τα τρία τους παιδιά, George, Charlotte και Louis. Όλοι μαζί κατευθύνονταν σε λειτουργία στην εκκλησία Crathie Kirk στη Σκωτία, στις 24 Αυγούστου.

Kate Middleton
Jeff J Mitchell/Getty Images/Ideal Image

Η 43χρονη πραγματοποίησε τη μεγάλη αυτή αλλαγή στα μαλλιά της σε μία περίοδο που και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας πειραματίζονται εξίσου με την εμφάνισή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι και η πριγκίπισσα Anne εμφανίστηκε πρόσφατα με διαφορετικά μαλλιά, σπάζοντας την παράδοση 50 ετών του signature look της με ένα κομψό σινιόν.

GettyImages-2224753519.jpg
Hoda Davaine/Getty Images/Ideal Image

Όλα δείχνουν ότι βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου πειραματίζεται πια πιο ελεύθερα με το στιλ της, με κομψές και σύγχρονες επιλογές που χαρίζουν έμπνευση.

 

Kate Middleton | Πιο ξανθιά από ποτέ, στην πιο τολμηρή αλλαγή στα μαλλιά της
