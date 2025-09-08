Follow us

Fall's Body Rituals | 7 πολυτελείς κρέμες σώματος που αξίζουν μια θέση στο φθινοπωρινό boudoir

Οι κρέμες σώματος που θα επιλέξετε για την περιποίηση του σώματός σας εκπέμπουν πολυτέλεια και φροντίζουν σε βάθος την επιδερμίδα σας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 08-09-2025
Raimonda Kulikauskiene/Getty Images/Ideal Image

Το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών, αλλά και η σταδιακή αλλαγή της θερμοκρασίας όσο μπαίνουμε στο φθινόπωρο ίσως έχουν αφήσει την επιδερμίδα του σώματός σας στρεσαρισμένη, με μια ελαφριά θαμπάδα και ξηρότητα. Τη λύση σε αυτές τις περιπτώσεις δίνει φυσικά πάντοτε η συστηματική και πλούσια ενυδάτωση μετά το ντους, που όχι απλά επαναφέρει το pH της επιδερμίδας στα σωστά επίπεδα, αλλά και την φροντίζει σε βάθος, προσφέροντας μάλιστα ένα αρωματικό πέπλο που ταξιδεύει τις αισθήσεις μας.

Στο ξεκίνημα της νέας σεζόν, τι καλύτερο λοιπόν από το να επενδύσετε σε μια νέα και άκρως πολυτελή κρέμα σώματος, που θα απλώνετε με ευλάβεια κάθε μέρα μετά το χαλαρωτικό σας μπάνιο, ώστε να δείτε την επιδερμίδα σας να λάμπει ξανά. Στην αγορά θα βρείτε πλούσιες συνθέσεις που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες σας, χαρίζοντάς σας μάλιστα μια ευχάριστη αρωματική υπογραφή που είτε θα συνδυαστεί με το αντίστοιχο άρωμα από πάνω είτε θα αποτελέσει τη βάση σε ένα δημιουργικό layering με διαφορετική επιλογή στη συνέχεια.

Εμείς επιλέξαμε επτά πολυτελείς κρέμες σώματος που θα τραβήξουν σίγουρα την προσοχή σας μέσα από τη φινέτσα που εκπέμπει η συσκευασία τους, μα κυριότερα μέσα από τη σύνθεσή τους που ξεχωρίζει.

Another 13 Body Lotion, Le Labo (Atticadps.gr)

Another 13 Body Lotion, Le Labo (Atticadps.gr)

Εμπλουτισμένη με shea butter, avocado oil και sweet almond oil, αυτή η λοσιόν σώματος αρωματίζει, απαλύνει και λειαίνει το δέρμα με συστηματική χρήση.

Armani Privé Thε Yulong Scented Body Lotion, Armani

Armani Privé Thε Yulong Scented Body Lotion, Armani

Με σύμπλεγμα ενυδατικών παραγόντων, βούτυρο καριτέ, έλαιο κράμβης και φυτική γλυκερίνη που συμβάλλουν στην περιποίηση του σώματος. Απορροφάται γρήγορα, χαϊδεύοντας την επιδερμίδα και βυθίζοντάς σας στο άρωμα του Thé Yulong. Αναζωογονητική φρεσκάδα και ενυδάτωση ενός μοναδικού μείγματος πράσινου, μαύρου και λευκού τσαγιού με την υπογραφή Giorgio Armani.

Neroli Portofino Hand And Body Moisturizer, Tom Ford

Neroli Portofino Hand And Body Moisturizer, Tom Ford

Μια απολαυστική ενυδατική κρέμα με την υπογραφή Tom Ford, που απορροφάται γρήγορα σε χέρια και σώμα, εμπλουτισμένη με το μαγευτικό άρωμα του Neroli Portofino.

Tomato Leaves Body Lotion, Loewe (Atticadps.gr)

Tomato Leaves Body Lotion, Loewe (Atticadps.gr)

Εμπλουτισμένη με το άρωμα Tomato Leaves από τη συλλογή Loewe Home Scents, μια φρέσκια και πράσινη ευωδιά που θυμίζει το φρέσκο, πράσινο άρωμα του φυτού πριν δέσουν οι καρποί του. Με φυσικά συστατικά στη σύνθεσή της, αυτή η λοσιόν αρωματίζει το σώμα με μια ευωδιά εμπνευσμένη από τη φύση.

Dior J’adore Les Adorables Scented Body Cream, Dior

Dior J’adore Les Adorables Scented Body Cream, Dior

Εμπλουτισμένη με κερί γιασεμιού και εκχύλισμα βαμβακιού, η σύνθεσή της αφήνει το δέρμα απαλό και άνετο. Η κρέμα αναδίδει διακριτικά τις λουλουδάτες νότες του J’adore, περιβάλλοντας το δέρμα με άρωμα που διαρκεί όλη την ημέρα. Η δροσερή υφή της κρέμας περιβάλλει απολαυστικά το δέρμα, προσφέροντας μια ξεχωριστή στιγμή για τις αισθήσεις. Το φίνο γυάλινο βάζο παραπέμπει στο εμβληματικό σχήμα της γυάλινης πέρλας του J’adore.

Milk Musk Body Lotion, Molton Brown

Milk Musk Body Lotion, Molton Brown

Ένα ενυδατικό πέπλο απαλό σαν χάδι, με κρεμώδη και γαλακτερή επικάλυψη εσωκλείεται σ' αυτή τη θρεπτική κρέμα σώματος. Σε μπουκάλι soft-touch, με κομψή χρυσή επιγραφή ενυδατώνει τρυφερά το δέρμα, αφήνωντας ένα απαλό κασμιρένιο άρωμα.

Diamond Well-Living The Body Cream, Natura Bissé

Diamond Well-Living The Body Cream, Natura Bissé

Αυτή η εξαιρετικά θρεπτική και ενυδατική κρέμα αναζωογονεί το σώμα και το πνεύμα, ενώ καταπραΰνει το δέρμα. Περιέχει τα καλύτερα συστατικά της φύσης, αρώματα εσπεριδοειδών και τζίντζερ για να ομορφύνει την ημέρα και να προσφέρει στιγμές ευφορίας. Αποκαλύπτει όμορφο και μεταξένιο δέρμα. Παρέχει άνεση και απαλότητα στο πιο ξηρό δέρμα. Παρέχει αντιοξειδωτικά για την ενίσχυση της υγείας του δέρματος. Είναι κατάλληλη και για vegans. 

