Perfume Addict | Οι τρόποι για να διαρκεί το άρωμά σας όλη την ημέρα

Όλοι οι τρόποι για να πετύχετε τη μέγιστη διάρκεια του αρώματός σας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 27-08-2025
Daniel Zuchnik/Getty Images/Ideal Image

Δεν υπάρχει τίποτα πιο απογοητευτικό από το να φοράτε το αγαπημένο σας άρωμα το πρωί και αυτό να εξαφανίζεται μέχρι το μεσημέρι, αφήνοντάς σας να νιώθετε "γυμνή” και δίχως τη signature αρωματική σας ταυτότητα. Ένα καλό άρωμα μπορεί να ανεβάσει τη διάθεσή σας, να τονώσει την αυτοπεποίθησή σας και να αφήσει μια αξέχαστη εντύπωση σε όσους βρίσκονται στο διάβα σας, γι' αυτό και η διάρκειά του κρίνεται ως υψίστης σημασίας. Ευτυχώς, με μερικά απλά κόλπα, μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκειά του και να το απολαμβάνετε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ιδού τέσσερις χρήσιμες συμβουλές για να διαρκεί το άρωμά σας περισσότερο.

Perfume Addict | Οι τρόποι για να διαρκεί το άρωμά σας όλη την ημέρα

Εφαρμόστε το στα σημεία του σφιγμού

Τα σημεία που εντοπίζετε τον σφιγμό σας, όπως οι καρποί, ο λαιμός, το σημείο πίσω από τα αυτιά και το εσωτερικό των αγκώνων σας είναι εξορισμού θερμές περιοχές του σώματος που βοηθούν το άρωμα να αναπτυχθεί και να διαχέεται πιο αποτελεσματικά μέσα στην ημέρα. Τοποθετήστε ή ταμπονάρετε ελαφρά το άρωμά σας σε αυτά τα σημεία, αποφεύγοντας το τρίψιμο, καθώς αυτό μπορεί να "σπάσει" τα μόρια του αρώματος και να μειώσει τη διάρκειά του.

Ενυδατώστε πρώτα την επιδερμίδα σας

Το άρωμα διαρκεί περισσότερο σε καλά ενυδατωμένη επιδερμίδα. Αντίθετα, το ξηρό δέρμα απορροφά το άρωμα και το εξατμίζει πιο γρήγορα. Εφαρμόστε λοιπόν μια άοσμη ενυδατική κρέμα ή λίγη βαζελίνη στα σημεία των σφιγμών πριν ψεκάσετε το άρωμα. Αυτή η κίνηση δημιουργεί ένα "φράγμα" που βοηθά στη συγκράτηση του αρώματος. Αν υπάρχει διαθέσιμη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την αντίστοιχη αρωματική λοσιόν του αρώματός σας για ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα.

Κάντε layering του αρώματος

Αν το αγαπημένο σας άρωμα διατίθεται και σε άλλα προϊόντα — όπως αφρόλουτρο, κρέμα σώματος, σπρέι μαλλιών, έλαιο και αποσμητικό — μπορείτε να το ενισχύσετε με layering αυτών των προϊόντων. Κάθε στρώση ενισχύει τη διάρκεια και την ένταση του αρώματος στο δέρμα σας.

Αποθηκεύστε το άρωμά σας σωστά

Ο τρόπος που αποθηκεύετε το άρωμά σας επηρεάζει σημαντικά τη διάρκειά του. Η ζέστη, το φως και η υγρασία μπορούν να αλλοιώσουν τα μόρια του αρώματος με την πάροδο του χρόνου. Φυλάσσετε τα αρώματά σας σε δροσερό, σκοτεινό και ξηρό μέρος, όπως ένα συρτάρι ή ντουλάπι. Αποφύγετε την αποθήκευση στο μπάνιο, όπου η υγρασία και οι εναλλαγές θερμοκρασίας είναι συχνές.

