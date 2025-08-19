Follow us

Η ζώνη είναι το It αξεσουάρ του 2025 | Πώς θα την φορέσετε κομψά

Τη φετινή χρονιά η προσθήκη μία ζώνης μοιάζει απαραίτητη για looks με επικαιρότητα στις τάσεις της μόδας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 19-08-2025
Getty Images

Αν έχετε διαβάσει για τις τάσεις που θα κυριαρχήσουν στη μόδα τη σεζόν Φθινόπωρο- Χειμώνας 2025-26, σίγουρα ξέρετε ήδη αυτό: οι ζώνες θα φορεθούν πολύ. Το αξεσουάρ που έχουμε στο μυαλό μας ως την πρακτική λύση για να σφίγγουμε τη μέση και να στερεώνουμε τα bottoms μας, έχει διακριθεί και στον τομέα του styling: οι ζώνες φορέθηκαν και φοριούνται και για λόγους "καλλωπισμού" μιας εμφάνισης. Όμως, μετά τη hippie αισθητική των '70s οπότε φαρδιές ζώνες φορέθηκαν με παντελόνια - καμπάνα και μακριές φούστες δίνοντας έμφαση στους γοφούς, τη δεκαετία του '80s όπου οι λεπτές ζώνες χρησιμοποιήθηκαν για να μετριάσουν το πληθωρικό στιλ με τις μεγάλες βάτες και τα '00s όταν ζώνες με αγκράφες κι άλλα έντονα διακοσμητικά συνδυάστηκαν με τα low-rise jeans που ήταν τάση εκείνης της εποχής (Y2K), το δημοφιλές αξεσουάρ θα λέγαμε ότι μάλλον έπεσε στη σιωπή. Αν και ήταν πάντα παρούσες στις πασαρέλες, κανείς δεν έδωσε στις ζώνες τον ρόλο πρωταγωνιστή. Όμως, φέτος αυτό αλλάζει. 

Ζώνες φαρδιές, ζώνες λεπτές, ζώνες με αγκράφες ή κρόσσια, ζώνες τύπου κορσέ, ζώνες - αλυσίδες, belt bags και ό,τι άλλη εκδοχή μπορείτε να σκεφτείτε, εμφανίστηκαν σε πληθώρα στις συλλογές για τη σεζόν Φ/Χ 2025-26. Αυτό σημαίνει ότι με το αξεσουάρ που δεν λείπει από καμία γκαρνταρόμπα μπορείτε να κάνετε fashion statement, ενώ μπορείτε να επενδύσετε και σε πιο ιδιαίτερα κομμάτια, που θα φορέσετε με σχεδόν ό,τι διαθέτει η ντουλάπα σας. 

Στιλιστική έμπνευση: Πώς θα φορέσετε κομψά μια ζώνη 

1. 

Μία ζώνη δεν είναι ποτέ αρκετή όταν μιλάμε για στιλ που επιδιώκει να ξεχωρίσει. Φορέστε μία, ή και τρεις, ζώνες πάνω από τις καμπαρντίνες και τα σακάκια σας και αναδείξτε τη μοντέρνα αισθητική σας. 

Getty Images

2.

Μια φαρδιά ζώνη που θα συνδυάσετε με genie pants και πουκάμισο από σατέν θα τονίσει τη μοντέρνα πολυτέλεια που εκπέμπει το look σας. 

ζώνη street style
Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image

3.

Ένα denim παντελόνι, δυο διαφορετικές ζώνες. Και η casual εμφάνισή σας μόλις απέκτησε statement χαρακτήρα. 

ζώνη street style
Getty Images

4. 

Αν θέλετε να υιοθετήσετε τη boho αισθητική, επιλέξτε ένα τζιν παντελόνι - καμπάνα και προσθέστε μία φαρδιά σουέτ ζώνη φορώντας της χαμηλά ώστε να τονίζει τους γοφούς. Ένα μαντήλι δεμένο στα μαλλιά θα ολοκληρώσει το στιλ. 

ζώνη street style
Getty Images

5. 

Ένα παντελόνι από δέρμα ή σουέτ δέρμα φορεμένο με τζάκετ από την ίδια ποιότητα και δερμάτινη ζώνη με αγκράφα θα κάνει το look σας να δείχνει wild και raw, αλλά σίγουρα stylish. 

ζώμη street style
Getty Images

6. 

Φυσικά, υπάρχουν πάντα και οι κλασικοί τρόποι: φορέστε μια λεπτή δερμάτινη ζώνη πάνω από το tailored παντελόνι σας που έχετε συνδυάσει με ριγέ polo, και είστε έτοιμη για την εμφάνισή σας στη δουλειά.  

ζώμη street style
Getty Images

7. 

Mια εντυπωσιακή ζώνη φορεμένη στη μέση, πάνω από το φόρεμά σας, δεν θα τονίσει απλά τη σιλουέτα σας. Θα αναδείξει το φόρεμα- και το κομψό σας στιλ. 

ζώμη street style
Getty Images

8. 

Αν θέλετε να φορέσετε ένα πουκάμισο με διαφορετικό τρόπο, φορέστε το πάνω - κι όχι μέσα- από τα bottoms σας και προσθέστε μία λεπτή ζώνη στη μέση που θα δημιουργεί την αίσθηση της hourglass σιλουέτας. 

layering τάση
Getty Images

Η ζώνη είναι το It αξεσουάρ του 2025 | Πώς θα την φορέσετε κομψά
