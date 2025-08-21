Follow us

Bag Trend | H τσάντα που θα κρατήσουμε περισσότερο αυτό το φθινόπωρο

Η τάση στις τσάντες που ξεκίνησε πέρυσι αλλά επιμένει και στη μόδα του φετινού φθινοπώρου.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 21-08-2025
Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image

Οι τάσεις στη μόδα έρχονται κάθε νέα σεζόν να προσφέρουν ιδέες για να ανανεώσουμε το ντύσιμό μας. Αυτά τα trends δεν περιορίζονται μόνο στο τι θα φορέσουμε (ρούχα, παπούτσια, κοσμήματα), αλλά και στο τι θα κρατήσουμε: οι τσάντες έχουν το δικό τους μερίδιο στο επίκαιρο στιλ και για το Φθινόπωρο 2025 υπάρχει μία πρόταση που είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Ο λόγος, βεβαίως, για τις σουέτ τσάντες. 

Το σουέτ έγινε το δέρμα που κυριάρχησε στη μόδα της περσινής σεζόν: σουέτ τζάκετ, σουέτ παπούτσια και σουέτ τσάντες έκαναν πάταγο στις εμφανίσεις των fashionistas. Το σουέτ, χωρίς να καταργείται εντελώς από τις τάσεις, επιστρέφει τώρα περιορισμένο κυρίως στα αξεσουάρ: παπούτσια και τσάντες. Οι σουέτ τσάντες, εξάλλου, δεν είναι ένα προσωρινό item, μπορούν να κρατηθούν οποιαδήποτε στιγμή, ανεξάρτητα από τις προτάσεις της μόδας. 

Στις πασαρέλες για τη σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26, ξεχωρίζουν οι ντεμί- σουέτ τσάντες της Chloé με τον boho χαρακτήρα, οι top-handle της Prada που προσφέρονται για εκλεπτυσμένο ladylike στιλ, οι shopper του Giorgio Armani για κομψό officewear, και οι χρωματιστές tote τσάντες από σουέτ της Gabriela Hearst που προσεγγίζουν με μοντέρνα ματιά την κλασική εκδοχή. Τσάντες σε rich chocolate τόνους, που ανήκουν στα color trends της χρονιάς, συναντάμε στην Tory Burch και τον Ralph Lauren, ενώ ο οίκος Fendi λανσάρει τη σουέτ εκδοχή του μοντέλου "Mamma Baguette".

Runway Report 

Chloé FW25-26
Marc Piasecki/WireImage/Ideal Image
Chloé 

Prada FW25-26
Prada 

Fendi FW25-26
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image
Fendi 

Giorgio Armani FW25-26
Aitor Rosas Sune/WWD via Getty Images/Ideal Image
Giorgio Armani
 
Gabriela Hearst FW25-26
Peter White/Getty Images/Ideal Image
Gabriela Hearst 

Gabriela Hearst FW25-26
Peter White/Getty Images/Ideal Image
Gabriela Hearst 

Tory Burch FW25-26
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image
Tory Burch 
Ralph Lauren FW25-26
Dia Dipasupil/Getty Images/Ideal Image
Ralph Lauren

