Bag Trend | H τσάντα που θα κρατήσουμε περισσότερο αυτό το φθινόπωρο

Οι τάσεις στη μόδα έρχονται κάθε νέα σεζόν να προσφέρουν ιδέες για να ανανεώσουμε το ντύσιμό μας. Αυτά τα trends δεν περιορίζονται μόνο στο τι θα φορέσουμε (ρούχα, παπούτσια, κοσμήματα), αλλά και στο τι θα κρατήσουμε: οι τσάντες έχουν το δικό τους μερίδιο στο επίκαιρο στιλ και για το Φθινόπωρο 2025 υπάρχει μία πρόταση που είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Ο λόγος, βεβαίως, για τις σουέτ τσάντες.

Το σουέτ έγινε το δέρμα που κυριάρχησε στη μόδα της περσινής σεζόν: σουέτ τζάκετ, σουέτ παπούτσια και σουέτ τσάντες έκαναν πάταγο στις εμφανίσεις των fashionistas. Το σουέτ, χωρίς να καταργείται εντελώς από τις τάσεις, επιστρέφει τώρα περιορισμένο κυρίως στα αξεσουάρ: παπούτσια και τσάντες. Οι σουέτ τσάντες, εξάλλου, δεν είναι ένα προσωρινό item, μπορούν να κρατηθούν οποιαδήποτε στιγμή, ανεξάρτητα από τις προτάσεις της μόδας.

Στις πασαρέλες για τη σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26, ξεχωρίζουν οι ντεμί- σουέτ τσάντες της Chloé με τον boho χαρακτήρα, οι top-handle της Prada που προσφέρονται για εκλεπτυσμένο ladylike στιλ, οι shopper του Giorgio Armani για κομψό officewear, και οι χρωματιστές tote τσάντες από σουέτ της Gabriela Hearst που προσεγγίζουν με μοντέρνα ματιά την κλασική εκδοχή. Τσάντες σε rich chocolate τόνους, που ανήκουν στα color trends της χρονιάς, συναντάμε στην Tory Burch και τον Ralph Lauren, ενώ ο οίκος Fendi λανσάρει τη σουέτ εκδοχή του μοντέλου "Mamma Baguette".

Runway Report

Marc Piasecki/WireImage/Ideal Image Chloé

Prada

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image Fendi

Aitor Rosas Sune/WWD via Getty Images/Ideal Image Giorgio Armani

Peter White/Getty Images/Ideal Image Gabriela Hearst

Peter White/Getty Images/Ideal Image Gabriela Hearst

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image Tory Burch