Πώς θα υιοθετήσετε τις τάσεις του φθινοπώρου στα πρώτα looks μετά τις διακοπές

Την επιστροφή από τις διακοπές συνοδεύει συνήθως ένα αίσθημα μελαγχολίας. Όμως, την ίδια στιγμή η διάθεση για ανανέωση και η προετοιμασία για το φθινόπωρο αναθερμαίνουν τα συναισθήματα χαράς και ενθουσιασμού. Η επιστροφή στην καθημερινότητα της πόλης γίνεται μία υπόσχεση για νέες εμφανίσεις, στις οποίες μπορούμε να αρχίσουμε να δοκιμάζουμε τις τάσεις που η μόδα προτείνει για τη σεζόν Φθινόπωρο – Χειμώνας 2025-26.

Μία από τις τάσεις που ξεχωρίζουν είναι αυτή που μας καλεί να εμπιστευτούμε τη δαντέλα ως "γευστικό" συστατικό του everyday dressing, ενώ μια άλλη φέρνει στο προσκήνιο το "παραμελημένο" μοτίβο του πουά. To μοβ, στις διάφορες αποχρώσεις του, παίζει ψηλά στα στοιχήματα ως το χρώμα που θα πάρει τη θέση του μπορντό, ενώ το καφέ παραμένει ισχυρό ως το color trend της διακριτικής πολυτέλειας και τη φετινή χρονιά. Σιλουέτες όπως η balloon στα παντελόνια έχουν ήδη κάνει ξεκάθαρο τι θα φορέσουμε περισσότερο σε bottom αυτό το φθινόπωρο, ενώ παραμένοντας στην κατηγορία "bottoms" αξίζει να σημειώσουμε ότι οι pencil φούστες θα είναι πολύ της μόδας – ιδίως σε συνδυασμό με τονισμένους ώμους.

Τέλος, στα παπούτσια διακρίνουμε τη δημοφιλία των boat shoes και των peep-toe παπουτσιών στο φθινοπωρινό στιλ, ενώ στις μπότες ξεχωρίζουν αυτές που φτάνουν ως το γόνατο.

1. Πουά + boat shoes

Το πουά θα φορεθεί τη νέα σεζόν head-to-toe και προσαρμόζεται εύκολα στην casual αισθητική με τα σωστά παπούτσια, όπως είναι τα boat shoes.

Getty Images

2. Suede τζάκετ + balloon παντελόνι

Τα balloon ή genie pants συνεχίζουν την πορεία τους από τις τάσεις του καλοκαιριού για να αποκτήσουν πρόσβαση στις τάσεις του φθινοπώρου φορεμένα με suede τζάκετ και κλειστά mules.

Getty Images

3. Μοβ σακάκι + Peep-toe

Το "δαμασκινί" είναι μία από τις αποχρώσεις του μοβ που θα φορεθεί τη νέα σεζόν και εσείς μπορείτε να κάνετε την αρχή μ' ένα plum blazer που θα συνδυάσετε με τζιν παντελόνι και τα επίκαιρα στις τάσεις peep-toe παπούτσια.

Edward Berthelot/Getty Images

4. Δαντελένια φούστα + μπότες ως το γόνατο

H δαντέλα έρχεται με αέρα πρωταγωνίστριας στη μόδα της σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26. Επενδύστε σε lace φούστες που θα φορέσετε με πλεκτά τοπ και μπότες μέχρι το γόνατο.

Getty Images

5. Pencil φούστα

Η pencil φούστα είναι μία δημοφιλής γραμμή στη νέα σεζόν και αναβαθμίζει την αντίληψη για μοντέρνο power suit φορεμένη με δερμάτινα τζάκετ.