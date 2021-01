Sex and the City | Μια ματιά στα διαμερίσματα των πρωταγωνιστριών

Στον πυρήνα του, το Sex and the City ήταν μια κοινωνική σειρά που δεν φοβόταν να εξερευνήσει τις φιλικές και ερωτικές σχέσεις τεσσάρων γυναικών. Ο λόγος όμως που η σειρά του HBO (1998-2004) έγινε ένα φαινόμενο της ποπ κουλτούρας είναι γιατί ό,τι είχε σχέση με τις ηρωίδες - Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall και Cynthia Nixon - γινόταν αμέσως αντικείμενο επιθυμίας για τους θεατές της.

Τα διαμερίσματα της Νέας Υόρκης δεν αποτέλεσαν εξαίρεση: Κάθε ένα από αυτά είχε μία κομψή διακόσμηση που ταίριαζε με την προσωπικότητα του εκάστοτε χαρακτήρα. Μετά τα νέα για το reboot του SATC με τίτλο And Just Like That..., στο HBO Max, δεν θα μπορούσαμε παρά να αναρωτηθούμε: Ποια ήταν τα μυστικά πίσω από τον προσωπικό χώρο της κάθε πρωταγωνίστριας;

Το διαμέρισμα της Carrie

Η Carrie Bradshaw (Parker) δεν διατηρούσε πάντα τακτοποιημένο το junior one-bedroom διαμέρισμά της στο Upper East Side, αλλά φρόντιζε για τη διακόσμησή του. "Είχε το ύφος ενός flea market που είχε νόημα για μία single συγγραφέα", λέει ο σχεδιαστής παραγωγής Jeremy Conway στo Architectural Digest, σημειώνοντας ότι οι τοίχοι της δεν ήταν βαριά διακοσμημένοι παρά μόνο για την εκτεταμένη έκθεση των περιοδικών της.

Πολλά από τα αντικείμενα - μέχρι το φαρμακείο στο μπάνιο - αγοράστηκαν, στην πραγματικότητα, από καταστήματα με αντίκες και thrift shops του Μανχάταν. Αλλά στην πορεία, "Η Carrie πήρε πιο ενδιαφέροντα αντικείμενα καθώς αποκτούσε εμπειρίες στη ζωή της". Πράγματι, η set decorator Karin Holmes λέει στο Architectural Digest ότι αγόρασε αξεσουάρ Jonathan Adler, κλινοσκεπάσματα Calvin Klein και κουρτίνες Marimekko για το διαμέρισμα. (Και για να μην το ξεχάσουμε, η Carrie έλαβε επίσης μια custom-made καρέκλα από τον φίλο της και σχεδιαστή επίπλων, Aidan.)

Όσον αφορά το δωμάτιο-ντουλάπα με τον δικό του μίνι διάδρομο, ο Conway βασίστηκε σε ένα από τα πρώην διαμερίσματα του: "Υπήρχε ένας διάδρομος που οδηγούσε από το σαλόνι σε ένα υπνοδωμάτιο. Φανταστήκαμε ότι η Carrie μετέτρεψε το διάδρομο σε ντουλάπα".

Το διαμέρισμα της Charlotte

Μόλις η WASP Charlotte York (Davis) παντρεύτηκε έναν γιατρό, μετακόμισε αμέσως στο μεγάλο ψηλοτάβανο διαμέρισμά του στην Park Avenue και το έκανε δικό της. (Επίσης, το διατήρησε και μετά το διαζύγιό της.) "Σκεφτήκαμε την Charlotte ως κάποια σε έναν πύργο με ρόδινη ζωή", εξηγεί. "Το ύφος της το αντανακλούσε αυτό." Σκεφτείτε αποχρώσεις κρεμ και λευκού, με πινελιές από σκούρο ξύλο για να αποδοθεί ο πλούτος της. Οι ευαισθησίες της απεικονίστηκαν με διάφορες λεπτομέρειες, - ένα κεφαλάρι καλυμμένο με μετάξι, φωτιστικά από το Bond Street Antiques, πορσελάνες Bernardaud, ένα γραφείο Barbara Barry for Baker και καρέκλα Donghia, κορνίζες από ασήμι και φρέσκα λουλούδια σε σχεδόν κάθε δωμάτιο. Ωστόσο, το όμορφο παρκέ, δεν ήταν παρά χαρτί και βερνίκι.

Το διαμέρισμα της Samantha

"Αντιμετωπίσαμε το διαμέρισμα της Samantha σαν να ήταν μία μεγάλη παίκτρια", λέει ο Conway για το μέρος στη Meatpacking District που ανήκε στην Samantha Jones (Cattrall). Επισημαίνει το σκοτεινό, βαθύ ξύλο και τα "κεντρικά σχήματα και υλικά" που ταιριάζουν στον χαρακτήρα της.

Το σημείο που εστίασαν; Η κύρια κρεβατοκάμαρά της, φυσικά. Το queen-size κρεβάτι της ήταν κατασκευασμένο κατά παραγγελία όπως και τα σεντόνια της. "Υπάρχει πολύ ανοιχτός χώρος και είναι γεμάτος αισθησιασμό", προσθέτει. "Ήταν τέλειο γι 'αυτήν".

Το διαμέρισμα της Miranda

Πριν μετακομίσει στο Μπρούκλιν με τον σύζυγό της Steve και τον γιο τους Brady στην τελευταία σεζόν της σειράς, η Miranda Hobbs (Nixon) έμενε σε ένα κλασικό προπολεμικό διαμέρισμα στο Upper West Side. Ως πετυχημένη δικηγόρος, η αισθητική της ήταν πιο πολυτελής και αυστηρή σε σύγκριση με το boho-chic vibe της Carrie.

Ο Conway εστιάζει στα ουδέτερα χρώματα - μπεζ, γκρι και λευκό - σε συνδυασμό με αυτό της λεβάντας στην κρεβατοκάμαρά της. Για τη διακόσμηση, "θέλαμε να κρατήσουμε τα πράγματα καθαρά και γεωμετρικά, για να δείξουμε το πέπλο που θα έβαζε μπροστά της", λέει.

"Δεν σημαίνει απαραίτητα edgy". Αυτή η εμφάνιση τονίστηκε με έναν ασημένιο σκελετό κρεβατιού, μια λάμπα Jamie Young στο κομοδίνο της και τον επιχρυσωμένο καθρέφτη πάνω από το τζάκι από το Newel Antiques. Το τελευταίο είναι "ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια", λέει η Holmes.