Είναι επίσημο! Το Sex And The City επιστρέφει στο HBO Max. Μετά τις πρόσφατες φήμες για το reboot της επιτυχημένης σειράς, η είδηση επιβεβαιώθηκε σήμερα. Οι Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon και Kristin Davis θα επιστρέψουν στις οθόνες σας, χωρίς όμως να έχουν στο πλευρό τους την Kim Cattrall.

Το HBO Max επιβεβαίωσε ότι η περιορισμένη σειρά δέκα επεισοδίων θα έχει τον τίτλο And Just Like That… με τον Michael Patrick King να είναι πίσω από τις κάμερες ως executive producer, μαζί με τις τρεις πρωταγωνίστριες. Ο King σκηνοθέτησε πολλά επεισόδια, όπως επίσης και τις δύο μεγάλου μήκους ταινίες.

Η Parker, η οποία υποδύεται την Carrie Bradshaw, η Cynthia Nixon, με τον ρόλο της ως Miranda Hobbes και η Kristin Davis, που πρωταγωνιστεί ως Charlotte York, θα επιστρέψουν για τη νέα σειρά, αλλά η Kim Cattrall, ο οποία δεν έκανε καμία αναφορά στα social media της, δεν θα συμμετέχει ως Samantha Jones.

Η αναβίωση της σειράς θα ακολουθήσει το ταξίδι των ηρωίδων καθώς έχουν περάσει πλέον στις περίπλοκες σχέσεις της ζωής που αυτή φέρνει στα 50s τους. Η παραγωγή έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στη Νέα Υόρκη στα τέλη της άνοιξης.

"Δεν μπορώ παρά να αναρωτηθώ, που είναι τώρα", έγραψε η Sarah Jessica Parker στο Instagram της για να μοιραστεί τα νέα, χρησιμοποιώντας μία κλασική ατάκα από τη δημοφιλή σειρά.