Το reboot του Sex and the City δεν είναι και τόσο μακριά

Πολλά έχουν ειπωθεί για την επιστροφή του Sex and the City, όμως πρόσφατες φήμες θέλουν το reboot της επιτυχημένης σειράς να συμβαίνει στ' αλήθεια. Πηγές του HBO Max επιβεβαίωσαν τις ειδήσεις στο Deadine ενώ το Page Six αναφέρει ότι οι Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon και Kristin Davis θα επιστρέψουν, χωρίς όμως να έχουν στο πλευρό τους την Kim Cattrall.

Τα νέα έρχονται έναν χρόνο και κάτι από την ανακοίνωση που ήθελε τις Paramount Television και Anonymous Content να συνεργάζονται για την προσαρμογή του βιβλίου της Candace Bushnell, Is There Still Sex in the City?. Για τη συγκεκριμένη σειρά όμως δε φαίνεται να υπάρχει καμία ενημέρωση. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Parker είπε στην Entertainment Tonight ότι "είναι πραγματικά δύσκολο να αγνοήσεις την εκκωφαντική κραυγή για μια συνέχεια", προσθέτοντας ότι θα ήθελε να κάνει "κάποια επεισόδια του Sex and the City" χωρίς όμως να το αποκαλεί reboot, αλλά περισσότερο "επαναξέταση". "Θα ήθελα να δω πού βρίσκονται όλα", συνέχισε. "Είμαι περίεργη. Ο κόσμος έχει αλλάξει ακόμη και από την ταινία. Εννοώ, ο κόσμος έχει αλλάξει τόσο πολύ, όσον αφορά στην τεχνολογία και τα κοινωνικά μέσα. Αυτοί οι χαρακτήρες δεν μίλησαν ποτέ για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία νομίζω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέροντα, όπως επίσης για το κίνημα #MeToo. Νομίζω ότι η Carrie Bradhaw θα ήταν τόσο άπληστη να μοιραστεί τα συναισθήματα και τις σκέψεις της".

Δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες σχετικά με τη σειρά του HBO Max, οπότε δεν μένει παρά να αναμένουμε νέες πληροφορίες.