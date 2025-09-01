Follow us

Πριγκίπισσα Charlene | Το απρόσμενο άθλημα που την διατηρεί σε φόρμα και χαρίζει επίπεδη κοιλιά

Στα 47 της χρόνια, η Charlene διατηρεί τη σιλουέτα της χάρη σε ένα καλοσχεδιασμένο πρόγραμμα γυμναστικής.

01-09-2025
Στα 47 της χρόνια, η πριγκίπισσα Charlene του Μονακό συνεχίζει να διατηρεί μια καλλίγραμμη σιλουέτα χάρη σε ένα καλά μελετημένο πρόγραμμα γυμναστικής.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Paris Match, η πρώην Ολυμπιονίκης κολυμβήτρια αποκάλυψε ότι εκτός από την κολύμβηση, την οποία εξακολουθεί να εξασκεί, έχει δοκιμάσει ποδηλασία στο νερό, πεζοπορία και paddleboarding δηλαδή όρθια κωπηλασία. "Είμαι 46, σχεδόν 47, οπότε προφανώς δεν έχω την ίδια ενέργεια που είχα όταν ήμουν 20. Αλλά εξακολουθώ να κολυμπάω λίγο για να διατηρούμαι σε φόρμα", είπε η σύζυγος του πρίγκιπα Αλβέρτου.

Ποδηλασία στο νερό: μια αποκάλυψη για τη φυσική κατάσταση

Το ποδήλατο στο νερό παρέχει φυσική αντίσταση που ενδυναμώνει τους μύες, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού.  Επίσης, αυτή η πρακτική ενισχύει τον μεταβολισμό, προάγει την καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και βοηθά στην καύση θερμίδων πιο γρήγορα από τις ασκήσεις χωρίς νερό.

Με κάθε συνεδρία, βελτιώνετε τη σιλουέτα σας και βελτιώνετε τη συνολική σας ευεξία. Είναι ιδανική για να διατηρήσετε τη φόρμα σας ή να χάσετε βάρος μετά τα 40. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για την καύση του κοιλιακού λίπους. Ακόμα κι αν κάθεστε ακίνητοι, στοχεύει στους κοιλιακούς σας.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι όπως όλα τα θαλάσσια σπορ έτσι και η ποδηλασία στο νερό βοηθά στη μείωση της κυτταρίτιδας χάρη στην επίδραση μασάζ που προσφέρουν. Εκτός από τη βελτίωση της εμφάνισης του δέρματος, προάγουν την καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και συμβάλλουν σε μια πιο αρμονική σιλουέτα!

