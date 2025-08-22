Follow us

Η εξομολόγηση της Charlene του Μονακό: "Ο ξάδελφός μου πνίγηκε σε ηλικία πέντε ετών"

Η πριγκίπισσα Charlene του Μονακό από το 2014 ασχολείται με ένα ίδρυμα που προωθεί τη διδασκαλία της κολύμβησης σε παιδιά και ενήλικες.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
22-08-2025
Getty Images

Έχει αποχαιρετήσει την αγωνιστική κολύμβηση εδώ και χρόνια, αλλά για την πριγκίπισσα Charlene του Μονακό η πισίνα εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς της, τόσο λόγω του πάθους της όσο και λόγω του χρόνου που αφιερώνει στο Ίδρυμα Learn To Swim, το οποίο έχει ως στόχο να διδάξει τα βασικά της κολύμβησης σε παιδιά και ενήλικες σε διάφορα μέρη του κόσμου. Μια πραγματική αποστολή, την οποία η πριγκίπισσα συνεχίζει στο όνομα του ξαδέλφου της Richard, ο οποίος πνίγηκε σε ηλικία μόλις πέντε ετών, όταν και η ίδια ήταν παιδί.

Η εξομολόγηση της Charlene του Μονακό: "Ο ξάδελφός μου πνίγηκε σε ηλικία πέντε ετών"
Getty Images

Μια άγνωστη ιστορία από τη ζωή της πρώην κολυμβήτριας, η οποία όμως την επηρέασε πολύ, όπως η ίδια είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της στην Ouest-France: "Ο Richard πνίγηκε σε ένα ποτάμι, πολύ κοντά στο σπίτι του θείου μου. Ήταν μόλις πέντε ετών. Ήταν καταστροφικό για όλη την οικογένειά μας. Δεν νομίζω ότι αυτός ο πόνος περνάει ποτέ εντελώς".

Από εδώ προέρχεται η πεποίθησή της ότι το να μάθεις να κολυμπάς "θα έπρεπε να είναι θεμελιώδες δικαίωμα, όπως το να μάθεις να διαβάζεις". Ένα θέμα στο οποίο η σύζυγος του πρίγκιπα Αλβέρτου επιμένει από πάντα. "Το κόστος δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί εμπόδιο στην απόκτηση δεξιοτήτων που σώζουν ζωές", σημείωσε.

