Η Rihanna έκανε το απόλυτο french girl haircut

Η Rihanna ανέβασε στο Instagram στιγμιότυπα από την πρόσφατη φωτογράφισή της για το lingerie label της, Savage x Fenty, στα οποία οι θαυμαστές της γρήγορα παρατήρησαν τη μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της.

H pop star, που λατρεύει τους πειραματισμούς με τα μαλλιά της, αυτή τη φορά επέλεξε να ποζάρει με μακριά κυματιστά μαλλιά και blunt αφέλειες, που της χάριζαν παριζιάνικο αέρα. Ο celebrity hairstylist Yusef, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το νέο της κούρεμα, ανέβασε μερικά behind the scenes στιγμιότυπα, αποκαλύπτοντας πως το νέο της hair look ήταν έντονα επηρεασμένο από τη '70s αισθητική της φωτογράφισης.

Μπορεί οι αφέλειες να θεωρούνται ένα από τα κορυφαία hair trends για φέτος, ωστόσο το νέο hair look της RiRi πιθανόν είναι περούκα, καθώς μόλις πριν ένα μήνα είχε φωτογραφηθεί με mullet. Πρόκειται για ένα αρκετά νοσταλγικό στιλ για την pop star αφού θυμίζει έντονα το iconic look της, με το οποίο έγινε γνωστή στις αρχές του 2000.