Lady Gaga - Adam Driver | Η φωτογραφία τους από την ταινία Gucci

Τον κύριο και την κυρία Gucci παρουσίασε η Lady Gaga, καθώς μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από την επικείμενη ταινία του Ridley Scott, The House of Gucci. Τον Maurizio Gucci θα υποδυθεί ο Adam Driver, ενώ στον ρόλο της πρώην συζύγου και δολοφόνου του, Patrizia Reggiani, βρίσκεται η Lady Gaga.

Μπορεί η φωτογραφία να μην αποκαλύπτει πολλά για την πλοκή, αλλά αν κρίνουμε από τα outfits των πρωταγωνιστών, σίγουρα θα έχει εντυπωσιακά κοστούμια - ό,τι θα περιμέναμε δηλαδή από μία βιογραφία για τον Gucci.

Ο Maurizio ήταν ο εγγονός του ιδρυτή του οίκου Gucci, Guccio Gucci. Η Reggiami καταδικάστηκε για το φόνο του το 1995. Πέρασε 18 χρόνια στη φυλακή και αποφυλακίστηκε το 2016. Η ταινία, που βασίζεται στο βιβλίο The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour και Greed, θα επικεντρωθεί στη δολοφονία του Gucci - η πρώην σύζυγός του δικάστηκε και καταδικάστηκε για την οργάνωση της δολοφονίας του.

O Jeremy Irons θα υποδυθεί τον Rodolfo Gucci, τον πατέρα του Maurizio (παρά τις αναφορές πέρυσι που ήθελαν τον Robert De Niro να είναι σε συζητήσεις για το ρόλο), ενώ ο Jared Leto και ο Al Pacino θα βρίσκονται επίσης στο καστ, στους ρόλους των Paolo Gucci και Aldo Gucci αντίστοιχα.