Μετά από την επιτυχημένη της εμφάνιση στην ταινία A Star Is Born, η Lady Gaga επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη σε έναν ιδιαίτερο ρόλο. Η τραγουδίστρια θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία του Ridley Scott, με κεντρικό θέμα τη δολοφονία του Maurizio Gucci από την πρώην σύζυγό του, Patrizia Reggiani. Ο Maurizio ήταν ο εγγονός του ιδρυτή του οίκου Gucci, Guccio Gucci.

"Η Gaga θα υποδυθεί τη Patrizia Reggiani, την πρώην σύζυγο του Maurizio Gucci, η οποία οργάνωσε τη δολοφονία του στο γραφείο του το 1995. Έμεινε στη φυλακή για 18 χρόνια και αποφυλακίστηκε το 2016" ανέφερε πρώτο την είδηση το Deadline. Το σενάριο της ταινίας θα βασιστεί πιθανότατα στο βιβλίο της Sara Gay Forden, The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed.

Ο Maurizio Gucci εγγονός του ιδρυτή του οίκου Gucci

"Η ταινία αποτελεί ένα project πολλών ετών για το Scott, με δουλειά σχεδόν μία δεκαετία και με πρώτες αναφορές για τον ρόλο τις Patrizia, στο όνομα της Angelina Jolie" σχολιάζει το Hollywood Reporter.