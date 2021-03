Ποιος έχει περισσότερα Grammy από τη Beyonce;

Τη δική της ιστορία έγραψε η Beyonce μετά και τα φετινά βραβεία Grammy, κερδίζοντας στην τελετή της Κυριακής το 28ο βραβείο της. Η pop star απέσπασε το βραβείο Best Rap Performance για το remix του τραγουδιού "Savage" που ερμήνευσε με την Megan Thee, το βραβείο Best R&B Performance για το τραγούδι "Black Parade" και το βραβείο Best Music Video για το κομμάτι "Brown Skin Girl".

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Beyonce ήταν 79 φορές υποψήφια για βραβείο Grammy με την πρώτη υποψηφιότητα της να είναι το 1999 με το τραγούδι "Bills, Bills, Bills" όταν ακόμα ήταν μέλος του συγκροτήματος Destiny Child. Από τις 79 υποψηφιότητες έχει κερδίσει 28 Grammys, γεγονός που την κατατάσσει την πιο πολυβραβευμένη ερμηνεύτρια στην ιστορία των μουσικών βραβείων.

Ποιος έχει όμως περισσότερα Grammy από την Beyonce;

Η τραγουδίστρια μοιράζεται τη δεύτερη θέση με τον Quincy Jones, ενώ ο Georg Solti, ο αείμνηστος Ούγγρο-Βρετανός μαέστρος, κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες Grammy στην ιστορία, με 31 βραβεία.

Getty Images Ο Solti με το Grammy του

Ο Solti έχει κατακτήσει επίσης τα περισσότερα βραβεία στο Grammys' Classical Field. Ο εβραϊκής καταγωγής μαέστρος κέρδισε την αναγνώριση στην Ευρώπη στη δεκαετία του 1930, αλλά αναγκάστηκε να φύγει στην Ελβετία καθώς οι Ναζί άρχισαν να καταλαμβάνουν την εξουσία σε ολόκληρη την ήπειρο. Μετά το τέλος του πολέμου, ο Solti διορίστηκε διευθυντής της Βαυαρικής Κρατικής Όπερας στο Μόναχο της Γερμανίας, σηματοδοτώντας μόνο την αρχή της μακράς και σημαντικής καριέρας του στο χώρο της κλασικής μουσικής. Η πρώτη του νίκη με βραβείο Grammy ήρθε το 1962 όταν κέρδισε την Καλύτερη Ηχογράφηση Όπερας για την Aida του Verdi. Στην μακροχρόνια πορεία του θα βραβευτεί με 31 Grammys και θα κερδίσει 74 υποψηφιότητες. Απέσπασε το τελευταίο του βραβείο το 1997, κερδίζοντας στην κατηγορία της Καλύτερης Ηχογράφησης Όπερας για τον Wagner: Die Meistersinger Von Nurnberg. Ο Solti πέθανε το 1997 σε ηλικία 84 ετών.

Getty Images Quincy Jones

Ο Jones, ο οποίος έγινε 88 ετών χθες, έχει 28 νίκες και 80 υποψηφιότητες Grammy καθ 'όλη τη διάρκεια της καριέρας του ως παραγωγός, τραγουδοποιός και συνθέτης. Κέρδισε το πρώτο του Grammy το 1963 για το Best Instrumental Arrangement στο "I Can't Stop Loving You". Από τότε, έχει κερδίσει στις πιο διάσημες κατηγορίες των Grammys, συμπεριλαμβανομένων των Producer of the Year, Album of the Year και Song of the Year. Το 1991, έγινε επίσης ένας από τους λίγους ανθρώπους που τιμήθηκαν με το Grammy Legend Award, μια διάκριση που έχει επίσης απονεμηθεί σε άλλους μουσικούς θρύλους όπως ο Andrew Lloyd Webber, η Aretha Franklin, ο Michael Jackson και ο Elton John.