Beyonce | Είναι η πιο πολυβραβευμένη τραγουδίστρια στην ιστορία των βραβείων Grammy

"Δουλεύω όλη μου τη ζωή, από τότε που ήμουν εννέα ετών. Δεν το πιστεύω αυτό που συνέβη". Η Beyonce γράφει τη δική της ιστορία στα βραβεία Grammy, κερδίζοντας φέτος το 28ο βραβείο. Η pop star κέρδισε το βραβείο Best Rap Performance για το remix του τραγουδιού "Savage" που ερμήνευσε με την Megan Thee, το βραβείο Best R&B Performance για το τραγούδι "Black Parade" και το βραβείο Best Music Video για το κομμάτι "Brown Skin Girl".

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Beyonce ήταν 79 φορές υποψήφια για βραβείο Grammy με την πρώτη υποψηφιότητα της να είναι το 1999 με το τραγούδι "Bills, Bills, Bills" όταν ακόμα ήταν μέλος του συγκροτήματος Destiny Child. Από τις 79 υποψηφιότητες έχει κερδίσει 28 Grammys, γεγονός που την κατατάσσει την πιο πολυβραβευμένη ερμηνεύτρια στην ιστορία των μουσικών βραβείων.

Στον νικητήριο λόγο της, η Beyonce τόνισε πως ως καλλιτέχνης επιθυμεί η δουλειά της να σχετίζεται και να αφορά την κοινωνία και πως ο στόχος της είναι να υποστηρίζει και να δίνει κουράγιο σε όλους τους μαύρους ανθρώπους που την εμπνέουν και εμπνέουν όλο τον κόσμο. "Είναι μία μαγική βραδιά. Σας ευχαριστώ όλους τόσο πολύ".

Για αυτή την τόσο ξεχωριστή βραδιά της καριέρας της, η Beyonce επέλεξε νε φορέσει ένα mini μαύρο δερμάτινο φόρεμα, δημιουργία του οίκου Schiaparelli, συνδυάζοντας το με statement σκουλαρίκια του ίδιου οίκου. Η εμφάνιση της ίδιας και του συζύγου της Jay Z ήταν μία ευχάριστη έκπληξη, αφού το ζευγάρι δεν περπάτησε στο κόκκινο χαλί, αλλά τους πέτυχε ο φακός εν μέσω της τελετής.