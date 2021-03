Sharon Stone | Τι αποκαλύπτει για τη διάσημη σκηνή στο Βασικό Ένστικτο

Η Sharon Stone αποκάλυψε στο νέο της βιβλίο με τίτλο 'The Beauty of Living Twice' διάφορες εμπειρίες που είχε κατά τη διάρκεια της καριέρας της στο Hollywood. Η ηθοποιός περιέγραψε μάλιστα πώς γυρίστηκε η διάσημη σκηνή της ταινίας 'Βασικό Ένστικτο' πουν την έκανε διάσημη.

Όπως περιγράφει η 63χρονη ηθοποιός σε ένα απόσπασμα του βιβλίου που δημοσίευσε το Vanity Fair, η παραγωγή της ταινίας την έπεισε να βγάλει το εσώρουχό της κατά τη διάρκεια του γυρίσματος της επίμαχης σκηνής λέγοντάς της ότι δεν θα φανεί τίποτα στην ταινία.

Η Stone θυμάται ότι την κάλεσαν να δει την ταινία όταν τέλειωσαν τα γυρίσματα σε μια αίθουσα γεμάτη με ατζέντηδες και δικηγόρους που δεν είχαν καμία σχέση με την ταινία. "Έτσι είδα για πρώτη φορά την σκηνή, αρκετό καιρό μετά αυτό που μου είχαν πει ότι δεν θα φαίνεται τίποτα και πως 'θέλω μόνο να βγάλεις το εσώρουχό σου γιατί το λευκό αντανακλά στο φως, για να φανεί ότι φοράς κάτι'” είπε τονίζοντας ότι πολλά έχουν ειπωθεί για αυτή την σκηνή αλλά από τη στιγμή που εκείνη εκτέθηκε τόσο πολύ καμιά άλλη άποψη δεν την ενδιαφέρει.

Μετά από αυτή την προβολή της ταινίας, η Stone αποκάλυψε ότι χαστούκισε τον σκηνοθέτη Paul Verhoeven και "πήγα στο αυτοκίνητό μου και τηλεφώνησα στον δικηγόρο μου Marty Singer”. Ο δικηγόρος της την ενημέρωσε ότι η ταινία δεν θα μπορούσε να κυκλοφορήσει σύμφωνα με την ομοσπονδία Screen Actors Guild αφού δεν ήταν νόμιμο να την κινηματογραφήσουν έτσι.

"Είπα στον Paul όλες τις επιλογές που μου έδωσε ο Marty και φυσικά αρνήθηκε ότι είχα την όποια επιλογή. Ήμουν απλά μια ηθοποιός, μια γυναίκα, τι επιλογές να έχω;” έγραψε χαρακτηριστικά στο βιβλίο της, τονίζοντας βέβαια πως "είχα επιλογές. Οπότε σκέφτηκα και σκέφτηκα και επέλεξα να επιτρέψω αυτή τη σκηνή. Γιατί; Επειδή ήταν σωστή για την ταινία και για τον χαρακτήρα, κι επειδή στην τελική, εγώ το έκανα”.

Η Stone μετά από αυτή την ταινία ένιωσε την ανάγκη να δει αντικειμενικά γιατί ξεγελάστηκε στο να βγάλει το εσώρουχό της, σκεπτόμενη ότι δούλεψε πολύ σκληρά για τον ρόλο και πως μόνο εκείνος ο σκηνοθέτης την είχε στηρίξει. "Μπορώ να πω πως αυτός ο ρόλος ήταν ό,τι πιο ακραίο έχω κάνει όσον αφορά την συνειδητοποίηση της κακής πλευράς του εαυτού μου. Ήταν τρομακτικό. Περπάτησα ενώ κοιμόμουν τρεις φορές κατά τη διάρκεια της παραγωγής, δύο φορές ξύπνησα ντυμένη μέσα στο αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του σπιτιού μου και είχα τρομακτικούς εφιάλτες”, είπε, όμως κατάλαβε πολλά από αυτή την εμπειρία: "Για πρώτη φορά, ζητούσα να μάθω πώς θα γνωρίζω κάτι καινούριο. Ζητούσα μια αλλαγή στον κόσμο. Ζητούσα την άδεια να ρωτήσω γιατί”, γιατί όπως έγραψε χαρακτηριστικά άλλωστε "ξέρετε πόσοι άνθρωποι είδαν το Βασικό ένστικτο τα τελευταία 20 χρόνια; Σκεφτείτε το. Είναι περισσότεροι άνθρωποι από όσοι θα έβλεπαν στο δρόμο κάτω από τη φούστα μου”.

