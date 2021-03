Viola Davis | Χαρακτηρίζει "τρομακτικό" τον νέο της ρόλο ως Michelle Obama

Η Viola Davis θα υποδυθεί τη Michelle Obama στην σειρά The First Lady και πρόσφατα μίλησε στην εκπομπή The Tonight Show Starring Jimmy Fallon για τον νέο της ρόλο.

Η ηθοποιός που είναι ενθουσιασμένη με το νέο της project, αποκάλυψε ότι μίλησε με την πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ για αρκετές ώρες προκειμένου να προετοιμαστεί για τον ρόλο και δεν έκρυψε ότι νιώθει φοβερό άγχος που θα υποδυθεί τη "θεά” Michelle Obama.

"Είναι τρομακτικό” είπε η ηθοποιός εξηγώντας ότι "κάποιες φορές κάποιος δεν ανταποκρίνεται στην όποια εικόνα έχεις στο μυαλό σου. Αλλά όταν όντως ανταποκρίνεται, είναι τρομακτικό”. Η Davis τόνισε ότι δεν κατάλαβε καν πως δέχτηκε τον ρόλο: "Έχασα το μυαλό μου για πέντε λεπτά και πήρα την απόφαση που δεν μπορώ να πάρω πίσω” είπε αστειευόμενη.

"Η Michelle είναι θεά. Κι όλοι την ξέρουν και όλοι νιώθουν ότι θέλουν να την προστατεύσουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αυτό λέω στην κόρη μου 'Genesis, θα σου πω κάτι. Η μαμά κάνει το καλύτερο που μπορεί', οπότε αυτό είναι”, είπε η ηθοποιός.

Δεν είναι όμως μόνο η Davis που είναι ενθουσιασμένη με τον ρόλο της, είναι και η Obama που θα την υποδυθεί μια τόσο ταλαντούχα ηθοποιός. Όπως είχε δηλώσει στο Entertainment Tonight: "Νιώθω ότι δεν το αξίζω. Ελπίζω να μπορούσα να είναι καλύτερη για να ανταποκριθώ στον χαρακτήρα που θα υποδυθεί η Viola. Είναι πάντως συναρπαστικό. Ό,τι κάνει η Viola, το κάνει με πάθος και ξέρω ότι θα κάνει το ίδιο και για αυτόν τον ρόλο”.

Στη σειρά που σε κάθε επεισόδιο θα παρουσιάζει τις σημαντικές στιγμές των Πρώτων Κυριών των ΗΠΑ, ο O-T Fagbenle θα συμπρωταγωνιστεί στον ρόλο του Barack Obama.