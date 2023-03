Από τη Meryl Streep μέχρι τον Gary Oldman | 5 ερμηνείες που δεν άξιζαν απόλυτα το Oscar

Δεν θα τολμούσε κανείς να πει πως η Meryl Streep είναι μία μέτρια ηθοποιός, καθώς αναμφίβολα οι οπαδοί της και όσοι παρακολουθούν κινηματογράφο θα τον οδηγούσαν δίχως δεύτερη σκέψη στο εκτελεστικό απόσπασμα. Κανείς δεν μίλησε για ταλέντο, καθώς τα μεγαθήρια υποκριτικής που ακολουθούν αναμφίβολα έχουν παραδώσει δεκάδες ερμηνείες που θα άξιζαν τα Oscar όλου του κόσμου. Ωστόσο, για να κάνουμε τον δικηγόρο του διαβόλου, οι χρονιές που ακολουθούν στο παρακάτω κείμενο αναφέρονται σε νίκες που ίσως δεν ήταν και τόσο δίκαιες.

Τι θέλουμε να πούμε με αυτό; Δεν τρελαθήκαμε και αποφασίσαμε να ισοπεδώσουμε ό,τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, υπονοώντας πως οι ερμηνείες τους ήταν άθλιες. Απλά τις χρονιές που οι εν λόγω ηθοποιοί κατάφεραν να κερδίσουν το χρυσό αγαλματίδιο, ίσως υπήρχαν κάποιοι άλλοι συνάδελφοί τους που πιθανώς να το άξιζαν περισσότερο.

1. Mery Streep | The Iron Lady

Μπορεί να κρατά το ρεκόρ των υποψηφιοτήτων όλων των εποχών και για την ερμηνεία της στην ταινία Iron Lady να τιμήθηκε με το τρίτο της Όσκαρ, η ταλαντούχα ηθοποιός δεν κατάφερε να μας πείσει, όσο κι αν προσπάθησε. Η Charlize Theron στο Young Adult, η Tilda Swinton στο We need to talk about Kevin και η Viola Davis στο The Help μαγνήτισαν τα βλέμματα, όμως δεν κατέληξαν με το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου- κάποιες από αυτές ούτε με την υποψηφιότητα.

2. Daniel Day Lewis | Lincoln

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την υποκριτική δεινότητα του ηθοποιού αυτού, όμως ο ρόλος του σημαντικότερου προέδρου της Αμερικής δεν θα λέγαμε πως αποτέλεσε τη σημαντικότερη για εκείνον δουλειά. Όταν μάλιστα στην απέναντι όχθη βρίσκεται ένας ηλεκτρικός Bradley Cooper στο Silver Linings Playbook και ένας ακαταμάχητα παράξενος Joaquin Phoenix στο The Master.

3. Christoph Waltz | Django Unchained

Αξέχαστη θα μείνει η ερμηνεία του απόλυτου κακού Ναζί του Christoph Waltz, στην ταινία του Tarantino, Inglourious Basterds, για την οποία τιμήθηκε με Όσκαρ. Αναπάντητο όμως θα μείνει το ερώτημα γιατί 3 χρόνια αργότερα ξανακέρδισε.

4. Julianne Moore | Still Alice

Η Julianne Moore δεν χρειαζόταν την ταινία Still Alice για να αποδείξει την αξία της ως υπέροχη ηθοποιός. Μέσω αυτής όμως κέρδισε το πολυπόθητο Όσκαρ. Δεν μπορούμε να πούμε πως δεν υποδύθηκε ικανοποιητικά μια γυναίκα που πάσχει από Αλτσχάιμερ, όμως οι 4 προηγούμενες υποψηφιότητές της τα τελευταία χρόνια άξιζαν περισσότερο τη νίκη.

5. Gary Oldman | Darkest Hour

Η μεταμόρφωση του ήταν τρομακτικά καταπληκτική, η ερμηνεία του όμως ως Winston Churchill αποδείχθηκε σχετικά άνευρη. Παρά το γεγονός πως ο Oldman είναι ένας από τους ηθοποιούς που έχει την ικανότητα να μεταμορφώνεται όσο κανένας άλλος για τον εκάστοτε ρόλο, φαίνεται πως για τους κριτικούς - εκτός Ακαδημίας - δεν κέρδισε το στοίχημα. Και όταν θυμάται κανείς πως για το Όσκαρ κονταροχτυπήθηκε με τον Daniel Day Lewis στο Phantom Thread, τον Timothee Chamalet στο Call Me by Your Name και τον Daniel Kaluuya στο Get Out, οι απορίες που γεννιούνται δεν είναι ελάχιστες.