The Crown | H δημοφιλής σειρά αποχαιρετά τον πρίγκιπα Φίλιππο

Πολιτικοί, βασιλιάδες και διάσημοι από όλο τον κόσμο αποχαιρέτησαν τον πρίγκιπα Φίλιππος μέσα από τα social media και δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τα συλλυπητήρια posts οι συντελεστές της δημοφιλούς σειράς The Crown.

Οι εταιρείες παραγωγής της σειράς του Netlfix που έκανε αμέτρητους τηλεθεατές να γνωρίσουν και να δουν από άλλη σκοπιά τη βρετανική βασιλική οικογένεια, έγραψαν μια κοινή ανακοίνωση για να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους.

"Το Netflix, η Left Bank Pictures, η Sony Picture Television και η ομάδα παραγωγής του The Crown έμαθαν με λύπη την είδηση του θανάτου του δούκα του Εδιμβoύργου. Οι σκέψεις μας είναι με τη βασιλική οικογένεια αυτή την δύσκολη περίοδο".

O Matt Smith που υποδύθηκε τον πρίγκιπα Φίλιππο στις πρώτες δύο σεζόν της σειράς, είπε στο Entertainment Weekly για τον θάνατο του δούκα του Εδιμβούργου: "Θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήρια μου στη βασίλισσα και στη βασιλική οικογένεια. Ο πρίγκιπας Φίλιππος ήταν μεγάλος άντρας.Και το ήξερε. 99 αλλά τι στιλ. Σε ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες σου. Δεν θα είναι το ίδιο χωρίς εσένα".

Ο Tobias Menzies που υποδύθηκε τον δούκα στον 3ο και 4ο κύκλο του The Crown έγραψε στο Twitter του: "Εάν ξέρω κάτι για τον δούκα του Εδιμβούργου, δεν θα ήθελε κάποιον ηθοποιό που το υποδύθηκε να λέει τη γνώμη του για τη ζωή του, οπότε θα το αφήσω στον Σαίξπηρ: ‘'O good old man! how well in thee appears The constant service of the antique world’" έγραψε ο ηθοποιός.

Η ζωή του Φίλιππου παρουσιάστηκε και στους 4 κύκλους της σειράς, από τον γάμο του με την -τότε -πριγκίπισσα Ελισάβετ, τις γεννήσεις των παιδιών του, την εξορία της οικογένειας του, τις σχέσεις με τη μητέρα του αλλά και τον ρόλο που έπαιξε στην μοναρχία.