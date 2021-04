Η Beyonce γιορτάζει την επέτειο κυκλοφορίας του "Lemonade" με ένα συγκινητικό tribute post

Πριν από 5 χρόνια, η Beyonce κυκλοφόρησε το iconic album "Lemonade" και σήμερα δηλώνει ευγνώμων, γιορτάζοντας την επέτειο με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Η 39χρονη superstar και μαμά 3 παιδιών, αποκάλεσε το εγχείρημά της- που αναγνωρίστηκε από κριτικούς και φανς ως το πιο επιτυχημένο- ένα από τα αγαπημένα της έργα τέχνης.

Στο καρουζέλ φωτογραφιών που μοιράστηκε με τους followers της, βλέπουμε στιγμιότυπα από το visual album που κυκλοφόρησε το 2016. Πιο συγκεκριμένα, η Beyonce έγραφε στο caption: "Είμαι ευγνώμων που το έργο είχε βαθιά απήχηση σε πολλούς ανθρώπους. Είμαι ευγνώμων για όλες τις όμορφες ψυχές που συμμετείχαν στην παραγωγή ενός αγαπημένου μου έργου τέχνης. Γιορτάζοντας τα 5 χρόνια του Lemonade, ενθαρρύνω όλους εσάς να συνεχίσετε να θεραπεύεστε, να αγαπάτε, να συγχωρείτε και να σηκώνεστε. Σας εύχομαι να βρείτε χαρά σήμερα".

Με κομμάτια που ξεχώρισαν όπως τα "Hold Up," "Formation," "All Night" και "Sorry," το Lemonade κατέκτησε την πρώτη θέση του Billboard 200, έγινε το τρίτο επικερδέστερο album του 2016 και βρέθηκε ανάμεσα στα δύο album που κατάφεραν να πουλήσουν 1 εκατομμύριο αντίτυπα εκείνη τη χρονιά.

Πηγή: Madamefigaro.gr