Jackie Kennedy | Πώς παντρεύτηκε τον πρώην σύντροφο της αδελφής της, Αριστοτέλη Ωνάση

Αρκετά χρόνια πριν ο Αριστοτέλης Ωνάσης παντρευτεί την Jackie Kennedy το 1968, είχε σχέση με τη μικρότερη αδελφή της, τη Lee Radziwill. Η Lee που ήταν στέλεχος εταιρείας δημόσιων σχέσεων ήρθε πιο κοντά στον Ωνάση προς το τέλος του δεύτερου γάμου της με τον πρίγκιπα Stanislaw Radziwill κι ενώ η Jackie βρισκόταν στον Λευκό Οίκο. Αργότερα, όταν ο Larry King, σύμφωνα με το Vanity Fair, ρώτησε τη Lee αν είχε σκεφτεί να παντρευτεί τον Ωνάση είχε πει χαρακτηριστικά "ποιος δεν ήθελε;”.

Σε ένα νέο βιβλίο με τίτλο 'Jackie, Janet &Lee: The Secret Lives of Janet Auchincloss and Her Daughters Jacqueline Kennedy Onassis and Lee Radziwill”, o συγγραφέας J. Randy Taraborrelli εξερευνά την πολύπλοκη σχέση που είχαν οι δύο αδελφές μεταξύ τους αλλά και με τον έλληνα μεγιστάνα και αποκαλύπτει τι συνέβη όταν η Lee έμαθε ότι η Jackie θα παντρευόταν τον Ωνάση, πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του John F.Kennedy.

To harpersbazaar.com δημοσίευσε αποκλειστικά ένα απόσπασμα από το νέο βιβλίο:

H σχέση του Ωνάση και της Lee Radziwill

"Στις 22 Αυγούστου 1963, η Lee Radziwill και ο Αριστοτέλης Ωνάσης παραβρέθηκαν στα εγκαίνια του Hilton στην Αθήνα. Ο Nicky Hilton ήταν υπεύθυνη για τη μεγάλη εκδήλωση. Εκείνος και η όμορφη γυναίκα του, η Trish, στέκονταν στην κορυφή μιας μεγάλης ουράς από στελέχη και καλωσόριζαν τους καλεσμένους, ανάμεσα στους οποίους ήταν η Lee και ο 'Αρης. Ο φίλος του Nicky, Bob Wentworth που εκπροσώπευε το Hilton, είπε 'αυτό που θυμάμαι από εκείνη την νύχτα είναι πόσο ωραίο ζευγάρι ήταν ο Άρης και η Lee. Όταν μπήκαν μέσα, εκείνος με το σμόκιν του κι εκείνη με μια λαμπερή τουαλέτα, υπήρχε κάτι μαγικό. Όλοι έκαναν ένα επιφώνημα και άνοιξαν το χώρο για να περάσουν σαν να βρίσκονταν μπροστά σε αληθινούς βασιλιάδες. Η Trish είπε 'Θέε μου είναι απόλυτα όμορφη. Δεν είναι πριγκίπισσα;' Κι απάντησα πως ήταν παντρεμένη με τον πρίγκιπα Stanislaw Radziwill. Τότε αναρωτήθηκε που είναι ο πρίγκιπας και γιατί η πριγκίπισσα είναι με τον Ωνάση. Τότε προσέξαμε ότι κάθε φορά που έβαζε το χέρι του πάνω της, εκείνη έκανε λίγο πίσω κι έμοιαζε να είναι σε άβολη θέση. Ήταν σαν να ήθελε να είναι μαζί του δημοσίως αλλά και να μην ήθελε”.

Getty Images H Lee Radziwill με τον Αριστοτέλη Ωνάση στα εγκαίνια του Hilton στην Αθήνα

Αργότερα κάποιοι άκουσαν τον Ωνάση να αναφέρει ότι η Lee είναι η αδελφή της Jackie Kennedy "σαν αυτό να ήταν αυτό που την χαρακτήριζε περισσότερο”, όπως αναφέρει το βιβλίο, ενώ όπως είπε στον Nicky η Lee ήταν πιο έξυπνη από την Jackie που την χαρακτήρισε "ελαφρόμυαλη”. Λίγο αργότερα, βέβαια, την γνώρισε από κοντά. Όταν το παιδί της Jackie, o μικρός Patrick, πέθανε, η αδελφή της τής πρότεινε να κάνει μια κρουαζιέρα με το 'Χριστίνα΄μαζί με εκείνη και τον Ωνάση. Όπως αναφέρει το βιβλίο "Νομίζω πως όταν η Lee θυμάται αυτό το ταξίδι, πιστεύει ότι ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο λάθος που έκανε ποτέ, με το πρώτο να είναι η ανανέωση των όρκων της με τον Stas”.

H σχέση της Jackie με τον Ωνάση



"Τον Μάιο του 1968 (πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία του John F.Kennedy), η Jackie Kennedy πήγε κρουαζιέρα με τον Ωνάση στους Παρθένους Νήσους με την 'Χριστίνα'. Η φίλη του Joan Thring θυμάται το προσωπικό του πλοίου να ετοιμάζει τον χώρο τοποθετώντας παντού φωτογραφίες της Jackie και του Kennedy και 'όλοι γελούσαμε μεταξύ μας γιατί ο Άρης ποτέ δεν σου έλεγε τίποτα, ήταν πολύ μυστικοπαθής. Ποτέ δεν είπε η Jackie έρχεται σήμερα. Οπότε εγώ είπα μάλλον πρέπει να είναι η Jackie'. Ήταν σε αυτή την εκδρομή που η Jackie και ο Άρης ξεκίνησαν να σκέφτονται για ένα κοινό μέλλον. Εντούτοις, η Joan θυμάται ότι κοιμόντουσαν σε διαφορετικά δωμάτια”.

"Σε αυτή την κρουαζιέρα ο Άρης ζήτησε από τη Jackie να τον παντρευτεί, διαβεβαιώνοντάς την πως εάν συμφωνούσε θα είχε την ελευθερία της. Και το πιο σημαντικό, ίσως, θα είχε την προστασία των αντρών της ασφάλειάς του. Για μια γυναίκα που ακόμα υπέφερε από μετατραυματικό στρες μετά τη δολοφονία του συζύγου της, αυτό ήταν σημαντικό”.

Getty Images Ο γάμος της Jackie Kennedy και του Αριστοτέλη Ωνάση

Η σχέση της Jackie με την αδελφή της

Πολλοί θα έλεγαν ότι η Jackie δεν θα έπρεπε να κάνει σχέση με έναν πρώην της αδελφής της όμως ούτε η Lee ούτε ο Ωνάσης είχαν επιβεβαιώσει τη σχέση τους. Μάλιστα, μετά την πρόταση γάμου η Jackie δεν το είπε ούτε στην αδελφή της ούτε στη μητέρα της. Σύμφωνα με το βιβλίο, όταν η Lee το έμαθε πήρε τηλέφωνο τον Capote: "Η Lee φώναζε τόσο δυνατά που (σ.σ. Η συγγραφέας Eleanor Perry) μπορούσε να την ακούσει από το ακουστικό να λέει 'Πως μπόρεσε; Πώς έγινε αυτό;”.

O Truman Capote δεν ήξερε τότε αν η Lee ήταν ερωτευμένη με τον Ωνάση αλλά ήξερε ότι το 1962 είχε χάσει την χρυσή ευκαιρία να τον παντρευτεί. Όπως αναφέρει ο συγγραφέας: "Ήταν βασικά μια απλή εξίσωση. Ο σύζυγος και ο κουνιάδος της είχαν μόλις πεθάνει και ο Ωνάσης έλεγε στη Lee 'θα είμαι αυτός στου οποίου τον ώμο θα κλάψει η Jackie. Θα της παρέχω ασφάλεια, προστασία, αγάπη και χρήματα όσο κανένας άλλος δεν μπορεί' Δεν της έλεγε ακριβώς 'Lee διαλέγω την αδερφή σου κι όχι εσένα”. Ήταν κάτι αντίστοιχο του 'ξέρω πως αυτό σου είναι δύσκολο αλλά νιώθω ότι είναι υποχρέωσή μου να βοηθήσω μια χήρα σε απόγνωση”.

Τελικά, σύμφωνα με το βιβλίο, η Lee έμαθε για τον γάμο από τον Ωνάση και έφτασε νευριασμένη στην Ελλάδα για να τους συναντήσει. Όταν όμως την είδε να χαμογελά στο πλευρό του, δεν μπορούσε να θυμηθεί την τελευταία φορά που την είχε δει τόσο ευτυχισμένη.

Getty Images Η Jackie Kennedy με την αδελφή της Lee

"Η Jackie αγκάλιασε τη Lee και την ευχαρίστησε που ήρθε. Τότε σύμφωνα με τα όσα θυμάται η Lee, η Jackie την άρπαξε από τον ώμο με τα δύο χέρια της και της είπε τέσσερις λέξεις 'το χρειάζομαι αυτό Lee'. Αυτό ήταν το μόνο που είπε. Η Lee την κοίταξε από κοντά, περιεργάστηκε το γεμάτο αγωνία πρόσωπό της και ήξερε πως ήταν αλήθεια. 'Το ξέρω' της είπε 'και θα το έχεις'. Αυτή ήταν η συζήτηση που είχαν οι αδελφές Bouvier για τον Αριστοτέλη Ωνάση. Η Jackie τότε ζήτησε στη Lee να γίνει παράνυφός της. Η Lee δέχτηκε”.