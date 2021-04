Anne Douglas | Πέθανε η γυναίκα που είχε σώσει την καριέρα και τη ζωή του Kirk Douglas

H Anne Douglas, σύζυγος του Kirk Douglas και μητριά του Michael Douglas, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών στο σπίτι της στο Beverly Hills. Η Anne πέθανε ένα χρόνο μετά τον θάνατο του διάσημου σύζυγού της, τον Φεβρουάριο του 2020.

Η Anne στα 66 χρόνια γάμου της με τον Kirk, απέκτησε μαζί του δύο παιδιά, τον Peter και τον Eric, ενώ ήταν μια εκπληκτική μητριά και για τον Michael. Όπως δήλωσε ο διάσημος ηθοποιός σε ανακοίνωσή του, σύμφωνα με το People "η Anne ήταν περισσότερο από μητριά και δεν ήταν ποτέ κακιά. Έβγαζε το καλύτερο σε όλους μας, ειδικά στον πατέρα μου. Ο πατέρας μου δεν θα είχε ποτέ αυτή την καριέρα χωρίς την υποστήριξη της Anne και τη συντροφικότητά της. Η Catherine , εγώ και τα παιδιά την λατρεύαμε, πάντα θα είναι στις καρδιές μας".

"Ο πατέρας μου δεν μπορούσε να κρατήσει ποτέ μυστικό. Η Anne ήταν ακριβώς το αντίθετο. Για αυτό συγκινήθηκα όταν διάβασα το βιβλίο που είχαν γράψει ‘Kirk and Anne’ όπου εκείνη μιλούσε για τα παιδικά της χρόνια στη Γερμανία, τα χρόνια του πολέμου στο κατεχόμενο Παρίσι και την καριέρα της πριν γνωρίσει τον πατέρα μου. Υπήρχε και η ιδιωτική τους αλληλογραφία, που μου έδωσε άλλη οπτική για τον γάμο τους" είπε ο Douglas.

Ποια ήταν η Anne Douglas

Η Anne ήταν υπεύθυνη δημόσιων σχέσεων στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Το 1953 γνώρισε τον Kirk Douglas στα γυρίσματα της ταινίας Act Of Love στο Παρίσι μετά το διαζύγιο του ηθοποιού με την Diana Douglas. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1954 στο Λας Βέγκας ενώ το2004 ανανέωσαν τους όρκους τους με ακόμα μια τελετή στην 50η επέτειο του γάμου τους.

Η Anne ασχολούταν με τις φιλανθρωπίες και ήταν μέλος σε επιτροπές όπως οι The Mark Taper Forum, Center Theater Group, Cedars-Sinai Research for Women's Cancers και ίδρυσε το The Anne Douglas Center for Women.

Σε μια συνέντευξή του ο Kirk Douglas είχε πει, σύμφωνα με το People "μερικές φορές αναρωτιέμαι τι θα μου είχε συμβεί εάν δεν είχα παντρευτεί την Anne. Μπορεί να μην είχα επιβιώσει χωρίς το επαγγελματικό της δαιμόνιο και το τέλειο ένστικτό της. Με έσωσε από οικονομική καταστροφή όταν επέμεινε στην έλλειψη εμπιστοσύνης που είχε στον δικηγόρο μου που πράγματι έκλεψε την περιουσία που μου είπε ότι είχα. Μου έσωσε τη ζωή όταν αρνήθηκε να με αφήσει να ταξιδέψω στη Νέα Υόρκη με το αεροπλάνο του Mike Todd ο οποίο έπεσε και σκότωσε όλους τους επιβάτες. Μου έδωσε σκληρή αγάπη όταν έπαθα εγκεφαλικό και πίστευα ότι δεν θα μιλήσω ή ότι δεν θα δουλέψω ξανά. Η Anne δεν έχει εγωισμό, είναι πιστή και γεμάτη πάθος. Έχει μια ωραία αίσθηση του χιούμορ και μπορεί να με κάνει να γελάσω στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά".

Πριν από μία εβδομάδα η Catherine Zeta Jones και ο Michael Douglas είχαν ανεβάσει μια οικογενειακή φωτογραφία με την Anne με αφορμή τα 102α γενέθλιά της. ¨Χρόνια Πολλά, σε αγαπάμε’ είχαν γράψει στη λεζάντα.