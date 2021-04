The Crown | Ποια θα υποδυθεί την Καμίλα στον 5ο κύκλο της σειράς

Τα ονόματα των ηθοποιών που θα αναλάβουν τους ρόλους της βασιλικής οικογένειας στη σειρά "The Crown" για τον πολυαναμένομενο 5ο κύκλο έχουν σχεδόν όλα αποκαλυφθεί, με εκείνο της Olivia Williams να προστίθεται στη λίστα.

Η ηθοποιός, σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, θα υποδυθεί τη μετέπειτα σύζυγο του πρίγκιπα Καρόλου, Καμίλα, με την 5η σεζόν να επικεντρώνεται στην περίοδο πριν και μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Diana.

Μέχρι τώρα, τον ρόλο ενσάρκωνε η ηθοποιός, σκηνοθέτις και σεναριογραφος, Emerald Fennell, η οποία την προηγούμενη εβδομάδα κέρδισε το πρώτο της όσκαρ για το σενάριο της ταινίας "Promising Young Woman".

Η Williams αυτή την περίοδο εμφανίζεται στη σειρά της HBO "The Nevers", ενώ έκανε ένα πέρασμα και από την ταινία "The Father", που χάρισε στον Anthony Hopkins το δεύτερο όσκαρ της καριέρας του. Την έχουμε δει επίσης στις ταινίες The Sixth Sense, Rushmore, An Education και The Ghost Writer.

Όσο για τους υπόλοιπους ρόλους, έχουν ήδη αποκαλυφθεί τα ονόματα της Imelda Stauton για τον ρόλο της Βασίλισσας Ελισάβετ, του Jonathan Pryce για τον ρόλο του πρίγκιπα Φιλίππου και της Lesley Manville για τον ρόλο της πριγκίπισσας Μαργαρίτας. Tην Πριγκίπισσα Diana θα υποδυθει η Elizabeth Debicki.

Πηγή: MadameFigaro.gr