Brit Awards 2021 | Οι νικητές και τα highlights της covid safe βραδιάς

Ήταν ένα πείραμα και φαίνεται ότι πέτυχε. Τα Brit Awards πραγματοποιήθηκαν χωρίς social distancing, χωρίς μάσκες αλλά με live performances και κοινό. Ήταν η πρώτη τελετή απονομής βραβείων σε ευρωπαϊκό έδαφος που έγινε μετά την έναρξη της πανδημίας χωρίς διαδικτυακές συνδέσεις αλλά επιτρέποντας την είσοδο σε όσους έχουν αρνητικό covid test.

Φέτος οι νικητές της βραδιάς ήταν στην πλειοψηφία τους γυναίκες, με την Dua Lipa, την Taylor Swift, την Arlo Parks αλλά και τις Little Mix να βραβεύονται για τις φετινές επιτυχίες τους. Το βρετανικό συγκρότημα μάλιστα έγινε το πρώτο girl band που πήρε το βραβείο του Καλύτερου Γκρουπ στα 41 χρόνια του θεσμού.

Η Swift τιμήθηκε με το Global Icon Award και στον ευχαριστήριο λόγο της απευθύνθηκε στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία λέγοντας πως "αυτό που χρειαζόμασταν περισσότερο ήταν η βοήθεια και η συμπαράσταση που είχαμε από το NHS και τους εργαζόμενους που είναι σήμερα εδώ”. Τα 2.500 από τα 4.000 εισιτήρια της βραδιάς είχαν δοθεί εξάλλου στους υγειονομικούς της πρώτης γραμμής, τιμώντας τους έτσι για την προσφορά τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η Dua Lipa μάλιστα ενώ παραλάμβανε το βραβείο της είπε "είναι πολύ καλό που τους χειροκροτάμε αλλά πρέπει να τους πληρώσουμε κιόλας. Νομίζω πρέπει να τους χειροκροτήσουμε και να στείλουμε στον Boris ένα μήνυμα ότι όλοι υποστηρίζουμε μια αύξηση στους μισθούς όσων είναι στην πρώτη γραμμή”.

Στα highlights της βραδιάς ήταν και οι live perfromances που το κοινό είχε καιρό να παρακολουθήσει εξαιτίας της πανδημίας, με τον Elton John να κλέβει την παράσταση όταν εμφανίστηκε επί σκηνής για να συνοδεύσει στο πιάνο τον Olly Alexander σε μια διασκευή του It's A Sin.

Οι νικητές της βραδιάς

British Male

J Hus

AJ Tracey

Headie One

Joel Corry

Youngblud

British Female

Dua Lipa

Arlo Parks

Celeste

Jessie Ware

Lianne La Havas

British Group

Little Mix

Bicep

Biffy Clyro

The 1975

Young T & Bugsey

Breakthrough

Arlo Parks

Bicep

Celeste

Joel Corry

Young T & Bugsey

British Album

Dua Lipa, "Future Nostalgia"

Arlo Parks, "Collapsed In Sunbeams"

Celeste, "Not Your Muse"

J Hus, "Big Conspiracy"

Jessie Ware, "What's Your Pleasure?"

International Female

Billie Eilish

Ariana Grande

Cardi B

Miley Cyrus

Taylor Swift

International Male

The Weeknd

Bruce Springsteen

Burna Boy

Childish Gambino

Tame Impala

International Group

Haim

BTS

Fontaines D.C.

Foo Fighters

Run The Jewels

British Single

"Watermelon Sugar," Harry Styles

"Rain," AJ Tracey and Aitch feat. Tay Keith

"Don't Need Love," 220 Kid and Gracey

"Physical," Dua Lipa

"Head & Heart," Joel Corry feat. MNEK

"Ain't It Different," Headie One feat. AJ Tracey and Stormzy

"Lighter," Nathan Dawe feat. KSI

"Secrets," Regard and Raye

"Rover," S1mba feat. DTG

"Don't Rush," Young T & Bugsey feat. Headie One