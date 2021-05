Elizabeth Taylor - Montgomery Clift | Η φιλία της με τον μοναδικό άντρα που δεν μπόρεσε να κατακτήσει

Η Elizabeth Taylor είχε καταλάβει από νωρίς ότι αρέσει στους άντρες. Για αυτό "όποιον ήθελε, τον είχε”. Υπήρχε όμως κι ένας άντρας που δεν κατάφερε να κατακτήσει ποτέ, αλλά έγινε τελικά ένας από τους πιο καλούς της φίλους.

Το νέο βιβλίο 'Elizabeth and Monty:The Untold Story of Their Intimate Friendship' του Charles Vasillo ερευνά τη φιλία ανάμεσα στην Taylor και τον Montgomery Clift που ξεκίνησε σαν φλερτ αλλά εξελίχθηκε σε μια δυνατή φιλία όταν ο ηθοποιός της αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος.

Οι δύο stars είχαν γνωριστεί στα γυρίσματα της ταινίας 'A Place in the Sun' το 1949, δύο χρόνια πριν την κυκλοφορία της ταινίας, κι από τότε που η Taylor είδε τον γοητευτικό ηθοποιό, τον ερωτεύθηκε, ενώ κι εκείνος άρχισε να νιώθει δυνατά συναισθήματα για εκείνη. "Ήταν αδελφές ψυχές” λέει ο Casillo σε συνέντευξή του στο People.

Η χημεία τους ήταν τόσο δυνατή που αποτυπώθηκε με μαγικό τρόπο στην σκηνή της ταινίας 'A Place In The Sun' όπου χορεύουν. "Ήταν σαν να τους βλέπεις να ερωτεύονται εκείνη τη στιγμή” λέει ο συγγραφέας.

Μπορεί τα tabloids της εποχής να τους είχαν 'συλλάβει' να φιλιούνται μέσα σε μια λιμουζίνα, όμως η σχέση τους ήταν τελείως διαφορετική. Εκείνη είχε προσπαθήσει να τον κατακτήσει. Τον φώναζε στο καμαρίνι της, έβγαζε τα ρούχα της μπροστά του και του μιλούσε ενώ έκανε αφρόλουτρο, ενώ εκείνος "καθόταν στην άκρη της μπανιέρας και έκανε πρόβα για την ταινία”. Όπως αναφέρει ο Castillo "αυτό ήταν μια πρόκληση για εκείνη γιατί οι άντρες ενδιαφέρονταν για το σώμα της. Τώρα είχε ένα άντρα που καθόταν εκεί, μιλούσε για ταινίες και βιβλία που της άρεσαν, τα σχέδιά της για το μέλλον και τους ρόλους που ήθελε να παίξει. Πραγματικά πιστεύω ότι ήταν ο πρώτος που είχε ενδιαφέρον για εκείνη σαν άτομο”.

Όταν οι δύο ηθοποιοί ήρθαν πιο κοντά και η φιλία τους δυνάμωνε, εκείνος της αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος. "Η Elizabeth ξεκίνησε να σκέφτεται άλλους ομοφυλόφιλους με τους οποίους μπορούσε να του τα φτιάξει” λέει ο συγγραφέας. Η Taylor και ο Clift παρέμειναν φίλοι και στάθηκε ο ένας στον άλλο σε διάφορες στιγμές κρίσης, όπως ήταν το τροχαίο που είχε ο ηθοποιός το 1956 και κατέστρεψε την εμφάνιση του προσώπου του. Τότε η Taylor είχε βρεθεί κοντά του μετά το ατύχημα και του είχε σώσει τη ζωή αφού έβγαλε με τα χέρια της τα δόντια του, τα οποία είχε καταπιεί και παραλίγο να τον πνίξουν.

Τα επόμενα χρόνια, η Taylor βοήθησε τον Clift να πάρει ρόλους σε ταινίες όπως το Suddenly, Last Summer. "Εάν η Elizabeth ήταν φίλη σου, ήταν φίλη σου μέχρι το τέλος”, σημειώνει ο συγγραφέας Casillo.

Μετά τον θάνατό του σε ηλικία 45 ετών από καρδιακή προσβολή, η Taylor άρχισε να ασχολείται ενεργά κατά της ομοφοβίας αλλά και βοηθώντας στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για τον HIV, ιδρύοντας το The Elizabeth Taylor AIDS Doundation. Εκτός από το γεγονός ότι ο καλός της φίλος, Rock Hudson, είχε πεθάνει από AIDS, o Castillo σημειώνει ότι και ο Monty "θα μπορούσε να είναι ένα από τα θύματα του AIDS. Πιστεύω ότι ασχολήθηκε με αυτό και γιατί πάντα ήθελε να κάνει κάτι για τον Monty ακόμα και χρόνια μετά τον θάνατό του. Αγαπούσε ο ένας τον άλλο”.