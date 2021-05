O Mark Ruffalo στο καστ της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου

Τη νέα του ταινία ετοιμάζει ο διεθνούς φήμης Έλληνας σκηνοθέτης και ήδη στο καστ συναντάμε σπουδαία ονόματα του Hollywood. H Emma Stone, που συνεργάστηκε με τον Γιώργο Λάνθιμο και στο οσκαρικό "The Favorite", θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενώ μόλις ανακοινώθηκε και η συμμετοχή του Mark Ruffalo, ο οποίος φέτος τιμήθηκε με βραβείο Emmy και SAG για τον "διπλό" ρόλο του στη σειρά "I Know This Much Is True".

Το νέο κινηματογραφικό πρότζεκ του Λάνθιμού βασίζεται στο σατιρικό μυθιστόρημα "Poor Things" του σκοτσέζου Alasdair Gray και χαρακτηρίζεται ως μία "νέα βερσιόν" της ιστορίας του "Frankenstein", όπου τη θέση του τέρατος έχει πάρει μία όμορφη, εκρηκτική ερωτομανής γυναίκα που ακούει στο όνομα Bella Baxter (Emma Stone) η οποία ... επιστρέφει στη ζωή με τον εγκέφαλό της να έχει αντικατασταθεί απ' αυτόν ενός βρέφους.

Στο σενάριο συναντάμε ξανά τον Tony McNamara, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Έλληνα σκηνοθέτη και στο σενάριο της "Ευνοούμενης", και τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν μέσα σ' αυτή τη χρονιά - που σημαίνει ότι η ταινία θα είναι έτοιμη το 2022.

Ο Mark Ruffalo αποτελεί έναν από τους ταλαντούχους ηθοποιούς του Hollywood με συμμετοχές σε βραβευμένες ταινίες, όπως το Spotlight (ήταν υποψήφιος για Όσκαρ), το Foxcatcher (επίσης, υπήρξε υποψήφιος για Όσκαρ) και The Kids Are All Right (στην πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ). Έχει γίνει γνωστός και μέσα από τη συμμετοχή του στον ρόλο της box office επιτυχίας "The Avengers" στον ρόλο του υπερήρωα Hulk.

