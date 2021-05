Lady Gaga | To πολύ προσωπικό μήνυμα στο Instagram για τους φίλους της

Η Lady Gaga φαίνεται ότι περνάει μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής της αφού, όχι μόνο, τέλειωσε τα γυρίσματα της νέας της ταινίας 'House of Gucci' για την οποία έχει πάρει ήδη τις καλύτερες κριτικές για τον ρόλο της, αλλά έδωσε και μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο 'The Me You Can't See' του πρίγκιπα Harry.

H σταρ που μοιάζει να διεκδικεί τον παλιό της εαυτό πίσω φροντίζοντας την ψυχική της υγεία, θέλησε να ευχαριστήσει και τους αληθινούς της φίλους που της συμπαραστάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια.

Σε μια πολύ προσωπική ανάρτηση στο Instagram, η Gaga ποζάρει χωρίς μακιγιάζ ξαπλωμένη δίπλα σε πολύχρωμα μαξιλαράκια-ζωάκια και γράφει στη λεζάντα: "Αγαπώ τους φίλους μου. Τους αληθινούς φίλους μου. Έρχομαι σπίτι σε ένα σωρό ουράνιου τόξου επειδή θέλουν να χαμογελάω και να γιορτάζω τον εαυτό μου. Σας αγαπώ φίλοι μου, όλα τα χρώματά σας και την μοναδικότητά σας, την καλοσύνη σας, την περιέργειά σας και την ατέλειωτη αγάπη σας”.

Η 35χρονη τραγουδίστρια πρόσφατα είχε μιλήσει στο ντοκιμαντέρ του δούκας του Sussex και της Oprah Winfrey για τις άσχημες εμπειρίες που επηρέασαν την ψυχική της υγεία. Όπως εξομολογήθηκε "πέρασα μια τρελή περίοδο στο κεφάλι μου που ακόμα το δουλεύω και προσπαθώ να μοιραστώ την εμπειρία αντί να την κλειδώσω στο κεφάλι μου και να υποκρίνομαι. Είχα μια ψυχωτική κατάρρευση. Για αρκετά χρόνια δεν ήμουν το ίδιο κορίτσι”.