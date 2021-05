Jennifer Aniston | Αποκάλυψε ποιος ήταν ο αγαπημένος της από τους ηθοποιούς που έκαναν guest στα Φιλαράκια

Προβλήθηκε το Friends Reunion επεισόδιο με τους 6 πρωταγωνιστές να δίνουν συνεχώς σε συνεντεύξεις, για να μιλήσουν για την εμπειρία της συνάντησή τους, ύστερα από 17 χρόνια.

Ανάμεσα στις ερωτήσεις που τους έθεσε η δημοσιογράφος του Access πριν απ;o το reunion ήταν και το "ποιος ήταν ο αγαπημένος τους guest ηθοποιός" και η απάντηση της Aniston ήταν αυτό που περιμέναμε διακαώς να ακούσουμε.

Τα ηχηρά ονόματα των Sean Penn, Tom Selleck, Isabella Rossellini βρέθηκαν ανάμεσα στους αμέτρητους ηθοποιούς που πέρασαν από ένα τουλάχιστον επεισόδιο των 10 κύκλων, με την "τηλεοπτική Rachel" να μην παραλείπει τον υπέροχο κύριο Pitt.

Ενώ στην αρχή απάντησε πως ο Ben Stiller ήταν ξεκαρδιστικός και συμφώνησε πως η Reese Witherspoon ήταν λαμπρή, πρόσθεσε πως : "Και ο κος Pitt ήταν καταπληκτικός. Ήταν φανταστικός".

Φυσικά, το σχόλιό της δεν πέρασε απαρατήρητο με την ατάκα της να γίνεται trending topic στα social media. Ο Brad Pitt, ο οποίος την περίοδο εκείνη ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό, είχε ενσαρκώσει τον χαρακτήρα του Will, έναν συμμαθητή του Ross που μισούσε θανάσιμα τη Rachel, στον 8ο κύκλο της σειράς, στο επεισόδιο "The One With the Rumour."

Πηγή: MadameFigaro.gr