Πρίγκιπας Κάρολος - Καμίλα Πάρκερ | Το ξεχωριστό δωμάτιο που έχουν στο σπίτι τους

Ο πρίγκιπας Κάρολος και η Καμίλα Πάρκερ μοιράζουν τον χρόνο τους ανάμεσα στα πολλά σπίτια που έχουν. Μπορεί κύρια κατοικία τους να θεωρείται το Clarence House αλλά μένουν συχνά στο σπίτι Llwynywermod στην Ουαλία αλλά και στην έπαυλη Highgrove House στο Gloucestershire της Αγγλίας.

Το Highgrove βρίσκεται σε μια μαγευτική τοποθεσία και -σύμφωνα με δημοσιεύματα- το εντυπωσιακό εξοχικό διαθέτει ένα ξεχωριστό δωμάτιο. Πρόκειται για ένα 'σιδερένιο δωμάτιο', ένα δωμάτιο πανικού μεγέθους όσο ένα κοντέινερ πλοίου που μπορεί να χρησιμοποιήσει το ζευγάρι σε περίπτωση που μπει εισβολέας στο σπίτι.

Το δωμάτιο δημιουργήθηκε ως μέτρο προστασίας των μελών της βασιλικής οικογένειας, κάτι που θεωρήθηκε απαραίτητο ειδικά μετά την εισβολή δύο ατόμων στο Windsor Castle. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το δωμάτιο αυτό είναι φτιαγμένο με τόσο δυνατά υλικά που ακόμα κι αν το σπίτι ήταν στόχος βομβιστικής επίθεσης ή τρομοκρατικής ενέργειας, θα σωζόταν όποιος βρισκόταν μέσα.

Την αποκάλυψη για την ύπαρξη του δωματίου έκανε ο συγγραφέας Brian Hoey στο βιβλίο του 'Not in Front of the Corgis' όπου εξηγεί ότι πρόκειται για μια τετράγωνη κατασκευή διαστάσεων 6 μέτρων σε κάθε πλευρά που "χτίστηκε έτσι ώστε αν το υπόλοιπο σπίτι καταστραφεί, αυτό θα πέσει άθικτο στο ισόγειο”.

Σύμφωνα με το βιβλίο μέσα στο δωμάτιο "υπάρχουν ιατρικές προμήθειες, συμπεριλαμβανομένων και μιας μικρής τράπεζας αίματος για τον Κάρολο και την Καμίλα, φαγητά και ποτά, όπλα, ραδιοφωνικοί πομποί, εξαγνιστές αέρα και χημικές τουαλέτες”.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι το ζευγάρι θα μπορούσε να επιβιώσει εκεί για εβδομάδες αν χρειαζόταν. Μάλιστα, κάποιοι πιστεύουν ότι ο Κάρολος είχε ζητήσει να το τοποθετήσουν μετά τη δολοφονία του θείου του Louis Mountbatten προκειμένου να προστατεύσει τη Diana και τα δύο του παιδιά, William και Harry.

Πληροφορίες θέλουν ένα επισκέπτη του σπιτιού, τον βουλευτή Rory Stewart, να κλειδώνεται κατά λάθος μέσα στο δωμάτιο, στην προσπάθειά του να βρει την τουαλέτα. Τελικά, ο πρίγκιπας Κάρολος τον έσωσε, βρίσκοντας την περιπέτεια ξεκαρδιστική.