Kate Middleton | Ιδρύει τον δικό της φιλανθρωπικό οργανισμό για παιδιά

Η Kate Middleton τα τελευταία χρόνια έχει εστιάσει την φιλάνθρωπική της δράση στα παιδιά και στην προσπάθεια να προωθήσει τη σημασία που έχουν τα πρώτα χρόνια στη ζωή ενός ανθρώπου για την μετέπειτα εξέλιξή του και την ψυχική του υγεία.

Για πάνω από δέκα χρόνια, όπως έδειξε και σε ένα βίντεο που ανέβασε στα social media για να προωθήσει την ίδρυση του The Royal Foundation Centre for Early Childhood, η δούκισσα έμαθε μέσα από συζητήσεις με βρετανούς πολίτες που πάλευαν με εξαρτήσεις, κακή ψυχική υγεία ή ήταν άστεγοι, πως η ρίζα των προβλημάτων τους ήταν στην παιδική τους ηλικία.

Η Kate αποφάσισε να ιδρύσει το κέντρο για να προωθήσει την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση για την επίδραση των πρώτων χρόνων στη ζωή ενός ανθρώπου με σκοπό να "μεταμορφώσει την κοινωνία για τις επόμενες γενιές" όπως ανακοίνωσε το Kensington Palace.

Η δούκισσα λάνσαρε και την εναρκτήρια έκθεση του ιδρύματος με τίτλο ‘Big Change Starts Small', που περιλαμβάνει έρευνα σε συνεργασία με το London School of Economics και το Center on the Developing Child του Harvard σχετικά με τα πρώτα χρόνια ζωής αλλά και έξι τομείς που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην προσπάθεια να μεγαλώσουν τα παιδιά πιο σωστά, όπως το "να χτίσουμε μια κοινωνία πιο ψυχικά υγιή", "να δημιουργήσουμε κοινότητες υποστήριξης" και να ενισχυθούν οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με παιδιά.

Όπως αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωση η Kate: "Τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής μας θέτουν γερές βάσεις για τους μελλοντικούς εαυτούς μας. Αυτή η περίοδος είναι όταν μαθαίνουμε για πρώτη φορά να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας και τα ένστικτά μας, να νοιαζόμαστε και να έχουμε ενσυναίσθηση και επομένως να χτίσουμε υγιείς σχέσεις με τους εαυτούς μας και με τους άλλους".