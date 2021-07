Reese Witherspoon | Το νέο σπουδαίο επιχειρηματικό της βήμα

Πέρα από το ότι θεωρείται μία από τις καλύτερες ηθοποιούς του Hollywood και τις αγαπημένες του κοινού, η Reese Witherspoon τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει αρκετά επιτυχημένα πρότζεκτ μέσω της εταιρείας παραγωγής της, Hello Sunshine.

Με επιτυχημένες σειρές όπως το "Big Little Lies" και το "The Morning Show", - που μόλις ανακοίνωσε την ημερομηνία πρεμιέρας του 20υ κύκλου, στην οποία σειρά πρωταγωνιστεί με την Jennifer Aniston- αλλά και άλλες σημαντικές ταινίες, η Witherspoon πήρε την απόφαση να προχωρήσει στην πώληση της εταιρείας της. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Variety, η εταιρεία κοστολογείται γύρω στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια, με τον εκάστοτε αγοραστή να έχει στη διάθεσή του όλα τα υπέροχα πρότζεκτ, των οποίων είχε ηγηθεί η ηθοποιός. Και παρόμοια τακτική εντοπίσαμε και στην περίπτωση της MGM που αγοράστηκε από την Amazon για 8.45 δισεκατομμύρια, η οποία streaming υπηρεσία θα γεμίσει την ταινιοθήκη της με σπουδαίο υλικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Apple ήταν μία από τις εταιρείες που έδειξε ενδιαφέρον για την αγορά της Hello Sunshine, χωρίς να γνωρίζουμε μέχρι πού έχουν φτάσει οι διαπραγματεύσεις.

Η πρώτη εταιρεία παραγωγής της Reese Witherspoon ήταν η Type A Films, την οποία είχε ιδρύσει το 2000. Το 2012 είχε συγχωνευτεί με μία άλλη εταιρεία, δημιουργώντας την Pacific Standard ενώ το 2016 η ηθοποιός είχε αναλάβει τον απόλυτο έλεγχό της. Την ίδια χρονιά, με σκοπό να δημιουργήσει ταινίες και σειρές, ώστε να φέρει στο φως ιστορίες που αφορούν κατά κύριο λόγο γυναίκες, προχώρησε στην ίδρυση της Hello Sunshine, με την Pacific Standard να γίνεται θυγατρική της.

Μέχρι σήμερα, αν και η Hello Sunshine θεωρείται μία νέα εταιρεία στο Hollywood, έχει καταφέρει να σημειώσει μεγάλες επιτυχίες με σειρές και ταινίες, έχοντας προσθέσει επίσης εκπομπές στο Facebook Watch και έχοντας δημιουργήσει ένα δίκτυο podcast και μία διαδικτυακή λέσχη βιβλίου.

Σε συνέντευξή που είχε παραχωρήσει στο Sunday Morning του CBS τον Μάιο του 2020, η ηθοποιός είχε δηλώσει πως η ιδέα της εταιρείας της είχε έρθει αφού ο σύζυγός της την είχε ρωτήσει γιατί δεν προσπαθούσε να κάνει όσα βιβλία αγαπούσε ταινίες. "Για εμένα πάντα, οι συγγραφείς ήταν ο βράχος μου κατά την παιδική μου ηλικία. Έτσι, το να μπορώ - αυτό θα με κάνει να κλάψω αλλά κάποιες φορές όταν συγγραφείς μου λένε πως τους άλλαξα τη ζωή σε οικονομικό επίπεδο ή το γεγονός ότι τους βάζουμε σε θέση όπου μπορούν να διαβαστούν και ο κόσμος να μπορεί να τους δει όταν το αξίζουν τόσο πολύ, είναι τα πάντα", είχε πει χαρακτηριστικά η πρωταγωνίστρια της σειράς "The Morning Show".