O Mr.Big επέστρεψε! | Οι φωτογραφίες του Chris Noth με την Sarah Jessica Parker στα γυρίσματα του And Just Like That

Η Sarah Jessica Parker και ο Chris Noth συναντήθηκαν και πάλι τηλεοπτικά στο revival του Sex and the City. Οι δύο ηθοποιοί που υποδύονται την Carrie Bradshaw και τον Mr.Big αντίστοιχα φωτογραφήθηκαν στα γυρίσματα του ‘And Just Like That’, προκαλώντας ενθουσιασμό στους fans που δεν γνώριζαν με σιγουριά αν ο αγαπημένος χαρακτήρας τους θα εμφανιζόταν στη νέα σειρά.

Στις νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειρά του HBO Max, η Carrie φορά ένα μαύρο μπλουζάκι και μια μακριά polka dot φούστα ενώ ο Mr.Big φοράει ένα κλασικό κοστούμι.

Η επιστροφή του Mr.Big είχε επιβεβαιωθεί τον περασμένο Μάιο, όταν ο παραγωγός της σειράς είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι "είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεργαστώ ξανά με τον Chris. Πως θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα νέο κεφάλαιο του Sex and the City χωρίς τον Mr.Big;".

Το ‘And Just Like That’ βρίσκει την Carrie, την Miranda και την Charlotte σχεδόιν είκοσι χρόνια μετά να εξερευνούν τις νέες προκλήσεις που φέρνει η ζωή και η φιλία τους. Εκτός από την Kim Cattrall που υποδυόταν την Samantha και που δεν θα επιστρέψει, στη σειρά θα δούμε ξανά τους ηθοποιούς Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson, Evan Handler και Sara Ramírez.

