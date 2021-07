Kim Cattrall | Επιστρέφει η Samantha στη δεύτερη σεζόν του "And Just Like That";

Μπορεί το revival του Sex and the City να μην έχει κάνει ακόμα πρεμιέρα, όμως φαίνεται ότι το HBO Max ετοιμάζεται ήδη για τον δεύτερο κύκλο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Post, το ‘And Just Like That’ όχι μόνο θα έχει και δεύτερη σεζόν αλλά μπορεί να εκπλήξει τους fans με την επιστροφή ενός πολύ αγαπητού χαρακτήρα.

Η Samantha, η τέταρτη φίλη της παρέας, που δεν συμμετέχει στην πρώτη σεζόν του reboot ίσως επιστρέψει στον δεύτερο κύκλο, σύμφωνα με πηγή της Daily Mail.

H Sarah Jessica Parker αλλά και ο Michael Patrick King προσπαθούν εκ μέρους της παραγωγής να πάρουν το πράσινο φως ώστε να συνεχιστεί η σειρά πέρα από τα 10 επεισόδια του πρώτου κύκλου ώστε να μπορέσει να ανακοινωθεί και επίσημα από το HBO.

"Η πόρτα είναι ανοιχτή" αναφέρει πηγή στην βρετανική εφημερίδα για την 64χρονη Cattrall, με τους συντελεστές αλλά και τους fans να ευελπιστούν ότι θα θελήσει να επιστρέψει: "Υπήρχε φυσικά μια ανησυχία ότι η Kim θα λείψει στον κόσμο κι ίσως να μην θέλουν να δουν τη σειρά αλλά η ανταπόκριση μέχρι στιγμής ήταν φαινομενική. Εάν αλλάξει γνώμη μπορεί να επιστρέψει", ανέφερε.

Οι πρωταγωνίστριες Cynthia Nixon, Kristin Davis και Sarah Jessica Parker, εξάλλου, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα "την αγαπούν και την εκτιμούν και θα ήθελαν να την δουν στη νέα σειρά. Το νόημα της σειράς είναι εξάλλου να δείξουν ότι οι φιλίες εξελίσσονται και αλλάζουν με την πάροδο των χρόνων, οπότε η Kim είναι καλοδεχούμενη να επιστρέψει στο σπίτι".