Sex and the City | Πώς θα αντιγράψετε τα πρώτα looks των πρωταγωνιστριών

Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε πως το Sex and the City, η σειρά με τους δέκα κύκλους και τις δύο ταινίες που γνώρισαν τεράστια επιτυχία, επιστρέφει με έναν κύκλο επεισοδίων που θα έχουν τίτλο "And just like that”, οι πιστοί fans ξεκίνησαν να μετρούν αντίστροφα για τη στιγμή της προβολής. Δυστυχώς και λόγω της πανδημίας του Covid-19, τα γυρίσματα της σειράς καθυστέρησαν αρκετά, ωστόσο τα νέα είναι ευχάριστα αφού έχουν ήδη ξεκινήσει. Εκτός από την πλοκή της σειράς και το πέπλο μυστηρίου που πλανάται για το πως θα έχουν εξελιχθεί οι ζωές των πρωταγωνιστριών, μεγάλο ενδιαφέρον έχει να δούμε τις στιλιστικές επιλογές τους. Η Carrie Bradshaw, η Miranda Hobbes και η Charlotte York άλλωστε με τη βοήθεια της στιλίστριας τους, Patricia Field κατάφεραν να καθιερωθούν ως style icons, να αναδείξουν νέες τάσεις και να αφήσουν ιστορία με κάποιες εμφανίσεις τους.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί βέβαια, η Patricia Field δεν θα συνεργαστεί με την παραγωγή σε αυτό τον νέο "And just like that” κύκλο, αφού έχει αναλάβει το styling της σειράς "Emily in Paris” και είναι ιδιαιτέρως απασχολημένη με την γκαλερί της "Patricia Field ArtFashion Gallery". Όπως δήλωσε η ίδια "Δεν είχα τη δυνατότητα να βρίσκομαι στη Νέα Υόρκη για αυτό και να είμαι και στο Παρίσι για το Emily in Paris" , ωστόσο τη θέση της έχει αναλάβει να καλύψει η πολύ στενή της φίλη και συνεργάτης Molly Rogers, η οποία είχε συνεργαστεί με την Patricia Field τόσο στη σειρά όσο και στις δύο ταινίες.

Πρόσφατα μάλιστα κυκλοφόρησαν τα πρώτα looks των τριών πρωταγωνιστριών από το reboot της σειράς και έχουν ήδη ενθουσιάσει τους fans. Η Carrie Bradshaw, η Miranda Hobbes και η Charlotte York επέστρεψαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης -που ήταν πάντα η δική τους πασαρέλα- με ανανεωμένο στιλ, το οποίο συμβαδίζει με την εποχή και την ηλικία τους.

Αφορμή για να καταλήξουμε στο παραπάνω συμπέρασμα είναι οι πρώτες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από τα γυρίσματα της σειράς στην αμερικανική πόλη. Σύμφωνα με αυτές λοιπόν, η Carrie Bradshaw συνεχίζει να διαθέτει ένα πολύ ιδιαίτερο στιλ, να δοκιμάζει διαφορετικούς συνδυασμούς και να μη διστάζει να πειραματιστεί με το ντύσιμο της, φορώντας statement αξεσουάρ όπως καπέλα και τσάντες. Η καριερίστα Miranda Hobbes διατηρεί το αγαπημένο της ανδρόγυνο στιλ, αναβαθμισμένο με αξεσουάρ όπως τσάντες χειρός που θα γίνουν κομμάτι – πόθος για πολλές γυναίκες. Τέλος, η πάντα καθωσπρέπει και ρομαντική Charlotte York που αγαπά τον οίκο Chanel και τις πέρλες διατηρεί ακόμα αυτό το στιλ, το οποίο όμως έχει εξελιχθεί αφού φορά περισσότερο χρώμα και statement κομμάτια.

Μέσα από αυτά τα πρώτα σύνολα που φόρεσαν οι τρεις πρωταγωνίστριες, ξεχωρίσαμε μερικά trends που σίγουρα αξίζει να υιοθετήσετε.

#1 Πανωφόρι σε pastel απόχρωση

Τα πανωφόρια σε pastel αποχρώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και σίγουρα αξίζουν μία θέση στη γκαρνταρόμπα σας, αφού ταιριάζουν εύκολα με αρκετές αποχρώσεις, ενώ μπορούν να λειτουργήσουν ως το κομμάτι-πρωταγωνιστής ακόμα και σε μία basic εμφάνιση. Η Carrie Bradshaw το έχει συνδυάσει με midi, λευκό φόρεμα, λευκά mules -ένα στιλ παπουτσιών που καθιέρωσε η ίδια- και μαύρη shopping bag.

Key Piece

Breasted Blazer Lela Rose.

Βρείτε το εδώ.

#2 Puff sleeve πουκάμισο

Ο πιο εύκολος τρόπος για να ανανεώσετε το στιλ σας είναι να αναβαθμίσετε τα basic κομμάτια που έχετε στη συλλογή σας όπως τα πουκάμισα. Αντί για ένα κλασικό λευκό ή γαλάζιο πουκάμισο δηλαδή, ακολουθήστε το παράδειγμα της Charlotte York και προσθέστε στη συλλογή σας πουκάμισα με puff sleeves. Κομψά και με μία κάπως παιχνιδιάρικη διάθεση θα σας βγάζουν πάντα ασπροπρόσωπες.

Key Piece

Pussy-bow πουκάμισο Jason Wu.

Βρείτε το εδώ.

#3 Ψηλόμεση παντελόνα

Εάν αναρωτιέστε πως θα κάνετε τα looks του γραφείου να φαίνονται λίγο πιο stylish, τότε αυτή η εμφάνιση της δικηγόρου Miranda Hobbes είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεστε. Το κομμάτι κλειδί που έχουμε ξεχωρίσει είναι η ψηλόμεση παντελόνα, η οποία είναι άκρως κολακευτική και ευκολοφόρετη. Προτιμήστε μία σε λευκή απόχρωση αντί για την κλασική μαύρη.

Key Piece

Ψηλόμεση παντελόνα Max Mara.

Βρείτε το εδώ.

#4 Statement Τσάντα

Πώς μπορεί να αναβαθμιστεί μία εμφάνιση; Σύμφωνα με την Charlotte York, αρκεί να κρατήσετε μία statement τσάντα. Σύμφωνα με τις επικρατέστερες τάσεις, μία τσάντα σε γεωμετρικό σχήμα και bold χρώμα είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεστε.

Key Piece

Τσάντα χειρός Cult Gaia.

Βρείτε την εδώ.

#5 Floral jacket

Όπως φαίνεται από το παραπάνω look, η Carrie Bradshaw πρόκειται να μας δείξει αρκετούς νέους συνδυασμούς, αλλά και να μας προτείνει κομμάτια που δεν πρέπει να λείπουν από τη γκαρνταρόμπα μας. Ακριβώς όπως αυτό το cropped jacket σε floral μοτίβο.

Key Piece

Floral jacket Tory Burch.

Βρείτε το εδώ.

#6 Καρό vichy

Ακόμα κι αν το καρό vichy σας φέρνει στο νου girly εμφανίσεις και μόνο, η Carrie Bradshaw σας δείχνει έναν πιο "ενήλικο” τρόπο για να το προσθέσετε στα σύνολα σας. Συγκεκριμένα, η πρωταγωνίστρια φορά μία midi φούστα σε αυτό το τόσο ιδιαίτερο καρό μοτίβο με λευκή και μαύρη απόχρωση. Την έχει συνδυάσει με λευκό πουκάμισο, λευκό πανωφόρι με μαύρα λουλούδια και ψηλοτάκουνες Mary Jane γόβες με πλατφόρμα. Μία φούστα λοιπόν σε vichy καρό είναι must have, αφού ταιριάζει σε διαφορετικές περιστάσεις.

Key Piece

Midi φούστα σε καρό vichy μοτίβο Alexandra Miro.

Θα τη βρείτε εδώ.