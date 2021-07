Sex and the City | Τι αποκάλυψε ο τηλεοπτικός "Stanford Blatch" για την πρώτη συνάντηση του καστ

Με μία φωτογραφία της, η Sarah Jessica Parker κήρυξε την επίσημη έναρξη για την επιστροφή της spin-off σειράς του "Sex and the City", "And Just Like That", με τους φαν να μην πιστεύουν στα μάτια τους.

Ύστερα από μία δύσκολη χρονιά εν μέσω πανδημίας, η iconic σειρά έρχεται να μας θυμίσει πως όλα μπορούν να γίνουν λίγο καλύτερα με μία καλή παρέα και δύο cosmopolitan παραπάνω. Και σε αυτή την παρέα, πολλά είναι τα γνώριμα πρόσωπα που επιστρέφουν, - εκτός της Kim Cattrall - με τον τηλεοπτικό κολλητό της Carrie Bradshaw, Stanford, να εξηγεί πώς ήταν η συνάντηση του καστ ύστερα από τόσα χρόνια.

Ο ηθοποιός Willie Garson δήλωσε πως το πρώτο table reading που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες ήταν κάπως παράξενο αλλά την ίδια στιγμή και φυσιολογικό. "Είναι το πιο παράξενο πράγμα και όμως όλοι είμαστε "πάμε ξανά, ακόμα ένα απίστευτο επεισόδιο"", είπε χαρακτηριστικά ο Garson.

Στις δηλώσεις του, ο ηθοποιός δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους τους φαν που χωρίς αυτούς, δεν θα υπήρχει το spin-off, τους οποίους φυσικά εκτιμά πάρα πολύ για το ενδιαφέρον τους και την στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, ο Garson υποστήριξε πως "οι φαν μας έχουν κάνει να συνεχίζουμε και γι'αυτό το κάνουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας επιτράπηκε να το κάνουμε. Και είναι χάρη στους φαν".

Όσο για το τι θα γίνει στα νέα επεισόδια της σειράς , ο ηθοποιός τήρησε σιγή ιχθύος αποκαλύπτοντας μόνο πως ο χαρακτήρας του Stanford Blatch είναι ακόμα μαζί με τον σύντροφό του και φίλο της Charlotte, Anthony, με τον οποίο είχαν παντρευτεί σε μία υπερπολυτελή τελετή στη 2η ταινία του franchise.

Μαζί με τον Garson, επιστρέφουν στη σειρά και ο Chris Noth, ο οποίος όπως αποκάλυψε πρόσφατα, δίσταζε στην αρχή να πει το ναι, ο John Corbett, ο David Eigenberg, ενώ η ηθοποιός Sara Ramirez θα είναι ένα από τα νέα πρόσωπα που θα προστεθούν στο καστ και θα δώσουν νέο αέρα στις ιστορίες που λαμβάνουν χώρα στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ.